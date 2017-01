Uutinen

Kouvolan Sanomat: Laukkuhulluus taas näytteillä Kuusankosken kirjastossa He tekivät sen taas. Kouvolan kansalaisopiston käsityöryhmien valmistamat kekseliäät laukut esittäytyvät Kuusankosken kirjastossa. Kansalaisopistossa on valmistettu laukkuja jo vuosikymmeniä. Edellisen kerran laukkukattaus oli esillä Kuusankosken kirjastossa syksyllä 2013. — Väkeä kävi todella paljon, ja palaute oli suorastaan hurmioitunutta, kertoo kansalaisopiston tekstiilityön opettaja Tuija Uotila. Tämäkin näyttely kantaa nimeä Laukkuhullut, koska, no, moni nainen suhtautuu laukkuihin intohimoisesti. — Laukkuhulluus voi jatkua kaksivuotiaasta ysikymppiseksi asti. Muutamat käsityökurssilaiset ovat sellaisia, että kun he tekevät vaatteen, heidän on ehdottomasti tehtävä samansävyinen laukku. Uudessa näyttelyssä on esillä hieman yli 80 laukkua. Ne ovat syntyneet kolmen viime vuoden aikana. Opiskelijat ovat tälläkin kertaa suosineet kierrätysmateriaaleja. Esillä on muun muassa tilkkutyötekniikoilla tehtyjä laukkuja ja videonauhoista kudotusta kankaasta ommeltu kassi. Uutta ovat vanhoista kirjoista tehdyt laukut. Lue koko uutinen:

