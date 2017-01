Uutinen

Kouvolan Sanomat: Lehtotupa sulkee ovensa huomenna Lehtotupa on huomenna perjantaina viimeistä päivää auki. Lehtotuvan tupavastaava Juha Honkanen kertoo, että tunnelma tuvassa on haikea. — Asiakkaat ovat vieläkin ihmeissään Lehtotuvan lopettamispäätöksestä. Lehtotupa suljetaan, koska Kouvolan korttelikotiyhdistys joutui sopeuttamaan toimintaansa työllistämismäärärahojen vähentymisen vuoksi. Lehtotupa on yksi Kouvolan Ruokapankin ja koulujen ylijäämäruoan jakelupisteistä. Jatkossa toiminta siirtyy korttelikoti Viitatupaan. Myös ruoanjakopäivät tullaan pitämään samoina kuin mitä ne ovat olleet Lehtomäessä. Honkanen kertoo, että moni asiakas on ollut tyytyväinen Lehtotupaan ja saanut sieltä apua arkeen. — Lehtotupa on ollut monelle tärkeä paikka, muutenkin kuin ruoka-avun hakupaikkana. Eihän Viitakumpu kaukana ole Lehtomäestä. Toivottavasti matka Viitatupaan ei ole Lehtotuvan asiakkaille liian pitkä. Korttelikoti Lehtotuvassa järjestetään ensi keskiviikkona 18. tammikuuta penkojaiset. — Jaamme irtaimistoa ja tavaroita muihin korttelikoteihin, mutta jäljelle jäänyt tavara annetaan pois tai myydään pientä korvausta vastaan. Kaikkien korttelikotien aukioloajat muuttuvat 30. tammikuuta alkaen. Viitatupa, Oravanpesä ja Jokitupa ovat avoinna kello 10—15 maanantaista perjantaihin. Lue koko uutinen:

