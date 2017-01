Uutinen

Kouvolan Sanomat: Lumeton maa ja paukkupakkanen kurittavat siilikantaa Viime talvena pihat olivat vihreinä vielä vuodenvaihteessa. Lämmintä on riittänyt tänäkin alkutalvena, kunnes tuli kireä pakkasjakso. Aivan kuten viime talvenakin, jolloin pakkanen oli vielä rajumpi ja sitä jatkui pitempään. — Kyllähän tämmöiset talvet ovat siilille hankalia, sanoo siilitutkija Anni Rautio. Hän tutki Itä-Suomen yliopistossa, Joensuussa itäsuomalaisten siilien käyttäytymistä ja julkaisi väitöskirjan On the northern edge — ecology of urban hedgehogs in eastern Finland (Pohjoisella äärirajalla — kaupunkisiilin ekologia Itä-Suomessa). Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/12/Lumeton%20maa%20ja%20paukkupakkanen%20kurittavat%20siilikantaa/2017115/4