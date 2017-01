Uutinen

Kouvolan Sanomat: Sydänmaanlakan pyöräkorjaamo Kaunisnurmella sai jatkajan - avautuu jälleen maaliskuussa Kaunisnurmella sijaitseva Pertti Sydänmaanlakan polkupyöräkorjaamo avaa ovensa uuden omistajan kera maaliskuussa. Sydänmaanlakan pyöräkorjaamon toimintaa jatkaa Kausalan urheilu- ja koneliikkeen Juuso Rämä. Rämä heräsi pyöräkorjaamokaupoille nähtyään Sydänmaanlakan haastattelun Kouvolan Sanomissa joulukuussa. — Olen Pertin tuntenut jo pitkään. Hän yritti tarjota pyöräkorjaamoaan minulle jo muutama vuosi sitten, mutta tuolloin ei ollut vielä oikea hetki. Lehteä lukiessa tuli tunne, että tähän pitää nyt tarttua, Rämä kertoo. Rämän mukaan Sydänmaanlakan vanha korjaamo avautuu pienen pintaremontin jälkeen. Liike korjaa vastaisuudessakin polkupyöriä. Lisäksi rinnalle on kaavailtu mahdollisesti muita huoltotoimia. — Huomasimme, että pyöräkorjaamolle on tilausta Kouvolan keskustan alueella. Oli helppoa lähteä jatkamaan yritystä. Sydänmaalakka sai pyöräkorjaamostaan joulukuisen lehtijutun jälkeen seitsemän eri tarjousta. Hänelle oli selvää myydä bisnes entuudestaan tutulle Rämälle. — Oli valtava helpotus luovuttaa yritys avaimet käteen -periaatteella Juusolle. Tässä meni kaikki hyvin, Sydänmaalakka kertoo. Vapaalla Sydänmaanlakka on ehtinyt olemaan vasta vajaan kuukauden. Sydänmaanlakalle kävi kuten monille eläkeläisille tuntuu käyvän. — Nyt sitä kiirettä vasta on ollutkin, kun ei ole korjaamoa. Haluan kiittää kaikkia asiakkaitani kuluneista vuosista. Lue koko uutinen:

