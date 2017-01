Uutinen

Kouvolan Sanomat: Teatterikurssille Elimäelle mahtuu mukaan 25 nopeinta Mitä on teatteri, leikki ja improvisaatio? Tämä selviää teatterikurssilla, joka järjestetään viikonloppuna Elimäellä. Kurssi on suunnattu kenelle tahansa teatterista kiinnostuneelle. — Nyt tehdään teatteria vaikka koko perheen voimin. Kurssi ei siis ole pelkästään nuorille tai aikuisille, vaan kaikenikäisille, kertoo Hannele Nupponen. Hän on kurssin järjestävän Elimäen nuorisoseuran jäsen. Nupponen kertoo, että nuorisoseura on järjestänyt alan kursseja myös aiemmin — niihin aikoihin, kun seuralla oli aktiivista teatteritoimintaa. — Nyt haluamme herätellä sitä toimintaa. Innostus on kyllä kytenyt kaiken aikaa. Nykypäivä on vain niin hektistä, että sitoutuminen harrastukseen voi olla vaikeaa. Viikonlopun ohjauksesta vastaa teatteriopettaja Piia Kleimola. Kurssin päätteeksi, sunnuntaina kello 15, saa ensi-iltansa viikonlopun aikana valmistunut esitys. Katsomoon saa kutsua kavereita. Jos teatterikurssi innostaa, Hannele Nupposelle voi ilmoittautua numeroon 0400 994834 tai osoitteeseen hannele.nupponen@pp2.inet.fi. Pieni osallistumismaksu sisältää välipalan. — Mukaan mahtuu 25 nopeinta, Nupponen muistuttaa. Teatterikurssi Puljulla (Mettäläntie 2, Elimäki) 14.—15. tammikuuta. Lauantaina kello 10—17 ja sunnuntaina kello 10—15. Lue koko uutinen:

