Uutinen

Kouvolan Sanomat: Jokiranta: Kymenlaakson Sähkön osingonmaksukyky ei vaarannu Kymenlaakson Sähkön hallintoneuvoston puheenjohtaja Kimmo Jokiranta (kesk.) on varma, että yhtiön kehittäminen tai osingonmaksukyky ei omistusjärjestelyjen takia vaarannu. — Vihdoinkin ratkaisu on löytynyt. Yhtiön toiminnan rauhoittamiseksi tällainen vekslaaminen on saatava loppumaan. Kouvolan kaupunginjohtaja Tuukka Forsell ei halunnut perjantaina kommentoida asiaa millään tavoin. Hän perusteli vaikenemistaan asian keskeneräisyydellä ja tulevilla neuvotteluilla. Kouvolan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jari Larikka (kok.) on osakeoston yhteydessä korostanut aina, että Kymenlaakson Sähkön kehittäminen ei saa vaarantua. Toisin sanoen Larikka ei ole hyväksynyt tapaa, jossa yhtiö rahoittaisi itse osakkeiden oston esimerkiksi ottamalla lainaa. — Oleellista on, miten rahoitus hoidetaan. Rahoittajan on oltava sellainen, että raha tulee yhtiöön ulkopuolelta. Toimitusjohtaja Aku Pyymäki arvioi, että verkkoyhtiön vähemmistöosuuden ostajaksi voisi tulla kysymykseen jokin kotimainen institutionaalinen sijoittaja. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/13/Jokiranta%3A%20Kymenlaakson%20S%C3%A4hk%C3%B6n%20osingonmaksukyky%20ei%20vaarannu/2017221778325/4