Uutinen

Kouvolan Sanomat: Juttele, mutta älä huuda — Näin toimit karhun kohdatessasi Lähtökohtaisesti suurpedot väistävät ihmistä, mutta poikkeustilanteita käy ajoittain. Jos kohtaa karhun, on pysyttävä rauhallisena. Parhaiten karhun saa karkotettua pitämällä ääntä. Rupattele kaverin kanssa tai vaikka laulele itseksesi, mutta älä huuda. Osoita karhulle, ettet uhkaa sitä millään tavoin. — Lähde perääntymään paikalta. Älä käännä karhulle selkääsi, jotta näet, mitä se tekee. Juokseminen tai puuhun kiipeäminen on turhaa, sillä karhu voittaa sinut molemmissa lajeissa, Suomen riistakeskuksen erikoissuunnittelija Harri Norberg neuvoo riistakeskuksen verkkosivuilla. Vihainen karhu murisee, heiluttelee päätään, luimistelee korviaan ja käy pikajuoksijan lähtöasentoon. Sen sijaan takajaloilleen nouseva eläin ei ole hyökkäämässä, vaan pyrkii lähinnä saamaan paremman käsityksen tilanteesta. Karhu voi tehdä myös valehyökkäyksiä, joilla se pyrkii karkottamaan tunkeilijan. Jos karhu lähestyy sinua ja mukanasi on marjaämpäri tai irtonainen vaate, jätä se karhulle haisteltavaksi ja saat etumatkaa. Lähtökohtaisesti karhukin haluaa vain rauhoittaa tilanteen. — Jos huomaat maastossa tai puussa karhunpennun, on emokin silloin jossain lähettyvillä. Tällöinkin on syytä poistua tulosuuntaan mahdollisimman nopeasti, mutta rauhallisesti. Emo puolustaa pentujaan, jos kokee ne uhatuksi, Norberg sanoo. Jos karhu kuitenkin tulee päälle, heittäydy maahan. — Käy mahallesi tai sikiöasentoon ja suojaa päätä ja niskaa käsilläsi. Jos sinulla on reppu, jätä se suojaksi selkääsi, Norberg neuvoo. Kaikista petohavainnoista tulee ilmoittaa myös paikalliselle riistanhoitoyhdistyksen petoyhdyshenkilölle. Eli pelkästään karhun jäljestä tai ulosteesta on syytä tehdä ilmoitus. Näin saadaan kerättyä arvokasta tietoa suurpetojen lukumääristä, liikkeistä ja levinneisyydestä. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/13/Juttele%2C%20mutta%20%C3%A4l%C3%A4%20huuda%20%E2%80%94%20N%C3%A4in%20toimit%20karhun%20kohdatessasi/2017221777519/4