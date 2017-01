Uutinen

Kouvolan Sanomat: Karhut liikkuvat talvisin Kouvolassa harvoin — ”Höyryävät kummut kannattaa kiertää kaukaa” Karhut liikuskelevat Kouvolan seudulla talvisin vain harvoin. Lähinnä karhun saattaa hätistää liikkeelle pesään valuva vesi tai muu häiriö, sanoo Kaakkois-Suomen riistapäällikkö Erkki Kiukas. — Pääsääntöisesti ne eivät liiku talvella vaan nukkuvat talviunta. Yleensä ne osaavat myös valita pesäpaikkansa niin, että saavat olla rauhassa. Viime keväänä Luonnonvarakeskus arvioi, että koko Kaakkois-Suomessa elää 130—150 aikuista karhua. Kanta on kuitenkin painottunut Etelä-Karjalaan, jonka pohjoisosat kuuluvat vakiintuneen karhukannan hoitoalueeseen. Päättyneellä metsästyskaudella kaakkoon oli myönnetty kymmenen karhunkaatolupaa, jotka käytettiin kaikki. Keskiviikon kohtaamisen jälkeen karhua käytiin etsimässä muutaman miehen porukalla. — Yleensä tuollaisiin ei mitään armeijaa hälytetä. Ennemminkin tulee häiriötä, jos porukkaa lähtee paljon, Kiukas sanoo. Tilanne näyttää hänen mukaansa nyt rauhalliselta. — Kaiken todennäköisyyden mukaan karhu vetäytyi takaisin pesäänsä. Luonnossa liikkuva karhu yleensä väistää ihmistä, mutta ihmisenkin kannattaa pysyä loitommalla. Luonnossa talvella liikkujille Kiukkaalla on yksinkertainen käytännön neuvo. — Jos metsässä liikkuu, ja tyrvään takaa nousee höyryä, niin ei kannata mennä tutkimaan. Karhun pesässä on hengitysaukko, josta pakkasilla nousee höyryä, joten höyryävät kummut kannattaa kiertää kaukaa. Lue koko uutinen:

