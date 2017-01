Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolalaiset tuottajat tuskailevat hintojen laskua — SOK sanoo halpuuttavansa katteistaan tinkimällä Valkealalainen perunanviljelijä Jari Frantsi kertoo jutelleensa tuottajahintojen kehityksestä viljelijöiden kanssa. Frantsin mukaan tuottajien keskuudessa ollaan todella tyytymättömiä tuottajahintojen alamäkeen. — Mittarit ovat aivan täynnä. Hintojen aleneminen koskee kaikkia tuotannon aloja. Sianlihan, maidon, viljan ja juureksien tuottajat ovat saaneet tarpeekseen tästä leikkimisestä, Frantsi sanoo. — Jos ei olisi yhtään velkaa, niin päivääkään en tekisi ruokaa tähän maahan, Frantsin peruna oy:n toimitusjohtaja jatkaa. Pestyn ja kuoritun perunan hinta on Frantsin mukaan kuitenkin oikealla tasolla. — Jalostetun hinta on ookoo, mutta kauppaan lähtevän perunan hinta on liian alhainen. MTK:n Kaakkois-Suomen yhdistyksen puheenjohtaja Kari Niemi sanoo tuottajien käyvän nyt hinnoista tiukkasävyistä keskustelua. — Keskustelun henki on se, että tätä ei nyt olisi tarvittu. Kritiikkiä tulee osuuskauppaa kohtaan erityisesti siksi, koska juuri viljelijät ovat olleet aikanaan perustamassa sitä. SOK laski maanantaina noin 900:n tuotteen hintoja. Runsaan sadan kasviksen tai juureksen hinta laski samalla S-kaupoissa. Tuottajat pitävät Niemen mukaan kaupan vahvaa asemaa ongelmana. — Ne pystyvät sanelemaan ehdot. Se ei ole mikään aito neuvottelutilanne. Hintojen laskemista ei SOK:n vähittäiskaupan kaupallisen johtajan Ilkka Alarodun mukaan oteta tuottajien selkänahasta. — Sillä ei ole vaikutusta tuottajien saamiin hintoihin lainkaan. Panostus tulee kokonaan S-ryhmältä. S-ryhmä laski alkuviikolla yhteensä 900:n ruokatuotteen hintoja, joista runsaat sata on kasviksia. Alarodun mukaan tuoreimpaan hinnanalennukseen on käytetty yhteensä 45 miljoonaa euroa. — Investointien tarkasteluja uudestaan, säästöjä energiassa ja markkinoinnissa. Olemme hakeneet tehostamisrahaa kaikista toiminnoista, Alarotu summaa. Kymen Seudun Osuuskaupan kaupallinen johtaja Ari Hyytiä sanoo myös, että tuottajahintoihin ei ole kajottu. — Olemme käyneet läpi kaikki omat toimintomme. Olemme tinkineet katteesta ja siirtäneet kertyneet hyödyt kuluttajahintoihin. Otsikkoa muokattu kello 8:36. Lue koko uutinen:

