Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kymin sellutehtaalla kunnossapitotöitä — haju- ja meluhaittoja saattaa esiintyä UPM Kymin sellutehtaalla Kuusankoskella tehdään ensi viikolla puhdistus- ja kunnossapitotöitä. Töille on varattu alustavasti aika kolme päivää tiistaista alkaen, mutta tehtaanjohtaja Markku Laaksosen mukaan töiden tarkkaa kestoa ei vielä tiedetä. Työt saattavat valmistua nopeammin tai hitaammin. — Tässä ei ole kyse vuosiseisokista, vaan se on aina lokakuussa. Nyt on tarkoitus tehdä normaaleja puhdistus- ja kunnossapitotöitä, joita on kertynyt vähän enemmän kerralla tehtäväksi, Laaksonen kertoo. Ulkopuolisia on mukana jonkin verran, mutta työt on tarkoitus teettää pääasiassa oman henkilökunnan voimin. Puhdistus- ja kunnossapitotöiden aikaan saattaa esiintyä melu- ja hajuhaittoja lähiympäristöön. Lue koko uutinen:

