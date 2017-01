Uutinen

Kouvolan Sanomat: Niinistön oppilaat levyttävät itse säveltämäänsä musiikkia Niinistön koulun bändikerholaisilla on ollut harjoitteluntäyteinen syksy. Treenattavana on ollut neljä koululaisten itsensä kirjoittamaa kappaletta, jotka äänitetään kuluvan viikonlopun aikana. Kappaleista puolet syntyivät kahden vuoden takaisessa valtakunnallisessa Biisipumppaamo-hankkeessa. — Kummisäveltäjinä koulullamme toimi lastenlaulujen tekijä Pentti Rasinkangas ja Kuningasidean Väinö Wallenius. Rasinkangas kävi vielä uudemman kerran säveltämässä viime keväänä nelosluokkalaisten kanssa, musiikinopettaja Tiina Papinoja kertoo. Keväällä syntyneet kaksi kappaletta sekä kaksi Biisipumppaamo-kappaletta päätyvät Niinistö Rokkaa 3 -levylle. Sarjan aikaisemmat levyt julkaistiin vuonna 2007 ja 2008. Tyylillisesti kappaleet ovat muun muassa poppia, bluesia ja rockia. — Walleniuksen kappaleessa on jopa räppiä. Levytettävät kappaleet valikoituivat sen mukaan, mitkä olivat oppilaiden yhteisiä suosikkeja. Neljän kappaleen mittaisesta levystä otetaan 200 cd-levyn painos, jota myydään keväällä muun muassa julkaisukonsertin yhteydessä. Levy rahoitetaan Kymin osakeyhtiön satavuotissäätiöltä saadulla apurahalla sekä edellisten levyjen tuotoilla. —Olisi mukavaa saada levyt myydyksi ja hankittua tuotoilla koululle ukuleleja ja ehkä uusia musiikkikirjoja. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/13/Niinist%C3%B6n%20oppilaat%20levytt%C3%A4v%C3%A4t%20itse%20s%C3%A4velt%C3%A4m%C3%A4%C3%A4ns%C3%A4%20musiikkia/2017221779685/4