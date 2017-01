Uutinen

Kouvolan Sanomat: Päivän peli: Kuuden pisteen Kaakon derby perjantaina Kouvolassa Lähtökohdat perjantaina Sumulaaksossa pelattavaan jääkiekon liigakauden viidenteen Kaakon derbyyn eivät voisi olla muikeammat. Kouvolassa ja Lappeenrannassa käydään runkosarjan jäljellä olevan kolmanneksen aikana kiihkeää selviytymistaistelua viimeisistä pudotuspelipaikoista. KooKoo ja SaiPa ovat sarjataulukossa peräkkäin sijoilla 13 ja 14. Yhden pelin lappeenrantalaisia vähemmän pelanneella KooKoolla on pudotuspeliviivaan matkaa kolme pistettä. SaiPan erottaa viivasta viisi pinnaa. Kauden aikaisemmissa neljässä paikalliskapinassa voitot ovat menneet tasan 2—2. Kumpikin on voittanut kerran kotona ja kerran vieraissa. Maaliero on niukasti SaiPan eduksi 10—8. KooKoolla on alla keskiviikon iso 3—6-vierasvoitto sarjakärki Tapparasta. Kuudessa viimeisessä pelissä kouvolalaiset ovat kuitenkin naaranneet vain kuusi pistettä 18:sta tarjolla olleesta. — Hyvä valmistautuminen toi voiton Tampereella. Samoin kärsivällisyys ja se millä tavalla jaksoimme pelata, kommentoi KooKoon päävalmentaja Tuomas Tuokkola Tapparan kaatoa. SaiPa otti keskiviikkona kotonaan tärkeät pisteet Jukureilta jalkapallolukemin 1—0. Edellisessä viidessä pelissä se on ottanut vain yhden kolmen pisteen voiton ja yhden voiton voittolaukauksilla. Varmuudella KooKoo-rosterista ovat poissa keskiviikkona Tampereella maalinedusväännössä loukkaantunut Jan-Mikael Juutilainen ja edelleen kuntoutuva Mika Koivisto. Samu Perhonen pysäytti Tapparan keskiviikkona, mutta perjantai-illan maalivahtivalinta on vielä suuri salaisuus. — Hienoa, että Perhonen onnistui, sillä hänellä oli taukoa edellisestä pelistä kuukauden päivät. Mutta (Leland) Irving on sarjan parhaita maalivahteja. Tarvitsemme joka tapauksessa kaksi hyvää torjujaa, ynnäsi Tuokkola KooKoon veskaritilannetta. KooKoo—SaiPa, jääkiekon Liigaa Kouvolan jäähallissa tänään perjantaina kello 18.30. Lue koko uutinen:

