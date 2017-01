Uutinen

Kouvolan Sanomat: Starbox-bloggareilta ohjeet: nyhtöpossua, kuohkea pannukakku ja maukas smoothie Starbox.fi:n bloggaajat ovat jälleen kehitelleet maukkaita reseptejä tulevalle viikolle. Niin paljon, että riittää -blogin Anni kirjoittaa, kuinka tehdään kasslerista pulled porkia eli nyhtöpossua. Annin vinkit nyhtöpossun valmistukseen voit lukea täältä. Still a Weirdo -blogin Hanna kertoo ohjeen maittavaan smoothieen täällä. Sen teko onnistuu vaikka aamulla kiireessä. Aineksia voi käyttää oman maun mukaan. Annan smoothiessa on ananasta, mansikkaa sekä gojimarjoja. Mrs B on valmistanut maukkaita amerikkalaistyylisiä pannukakkuja, joiden teossa tarvitaan piimää. Rouva B halusi kokeilla ilmavia, hieman paksumpia lettuja, ja sai reseptin aikaiseksi yhdistelemisellä, ideoinnilla ja kokeilemisella. – Lopputuloksena oli äärimmäisen herkullisia, ehdottomasti parhaita pannukakkuja, joita olen ikinä syönyt! Piimällä höystettyjen pannukakkujen ohjeen voit lukea täältä. Starbox.fi on Kaakon Viestinnän blogiyhteisö, jossa on tällä hetkellä yli 60 bloggaajaa. Blogien aihepiirejä ovat mm. hyvinvointi, matkailu, ruoka, leivonta, kauneus, muoti, urheilu, valokuvaus ja kädentaidot. Lue koko uutinen:

