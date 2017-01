Uutinen

Kouvolan Sanomat: Vakavuusongelma valmistuu Kouvolan teatteriin — käsikirjoittaja on itse maanrakennuksen ammattilainen Uusi kotimainen draamakomedia Vakavuusongelma saa ensi-iltansa reilun viikon kuluttua Kouvolan teatterissa. Näytelmän on kirjoittanut kaupunkitekniikan putkenlaskijatiimin etumies Mika Ripatti, joka on aloittanut kirjallisen uransa elokuvista ja televisiosarjoista. Hänen tunnetuin elokuvansa on Nousukausi (2003). Ripatti pitää itseään ennen kaikkea maanrakennusalan ammattilaisena ja sanoo tekevänsä päivittäin samaa työtä, jota näytelmässäkin tehdään. Vakavuusongelma on hänen kolmas näytelmänsä. Ennen Kouvolan teatteria sitä on esitetty Helsingin kaupunginteatterissa. Ohjaaja Satu Linnapuomi kutsuu näytelmää raksamiehen rakkaustarinaksi. Hän ihastui dialogiin ja koskettavaan sanomaan. Näytelmä kertoo myös työelämän vaatimusten muutoksista neljännesvuosisadan ajalta. — Teksti on yhteiskunnallinen olematta ryppyotsainen, Linnapuomi sanoo. Pääosaa eli kaupunkitekniikan rakentamisen esimiestä, unettomuutta potevaa Peteä esittää Veli-Matti Karén. Valtaosa repliikeistä on kuitenkin sijoitettu vastaavan mestarin Eskon suuhun. Eskoa esittää Salatut elämät -sarjasta tuttu Pete Lattu. — Esko on arjen filosofi, joka puhuu ääneen suurin piirtein kaiken, mitä ajattelee, Ripatti sanoo. Ohjaaja Linnapuomi toivoo, että Vakavuusongelman löytävät naisten lisäksi myös miehet. Suositusikäraja on 12 vuotta. — Ainakin Helsingissä katsomossa oli enemmän miehiä kuin yleensä. Kuulin heiltä kommentteja, että ”en yleensä käy teatterissa, mutta tämä oli hyvä”, Ripatti sanoo. Vakavuusongelman ensi-ilta on Kouvolan teatterin suurella näyttämöllä 21. tammikuuta kello 18. Lue koko uutinen:

