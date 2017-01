Uutinen

Kouvolan Sanomat: Härkänen pääsi nopeasti sisään Norjan painimaajoukkue oli Herman Kare -turnauksessa 8-miehisellä joukkueella. Vierailun takaa löytyy Norjan uusi päävalmentaja, joka on suomalainen Ari Härkänen. Ylä-Tikkurilan jässikkä tarttui tilaisuuteen viime vuoden lopussa.— Joulukuun alusta asti olen ollut tässä hommassa. Norjasta otettiin yhteyttä ja kysyttiin, olisinko kiinnostunut. Norja on kokolailla Suomen tasoinen painimaa, jossa Stig-Andre Bergen olympiamitali saattaa nostattaa vähän buumiakin, Härkänen arvioi.Härkänen toimii Oslossa ja on käytännössä lähes koko ajan Norjassa paikan päällä. Mistään etävalmennuksesta leiriviikonlopuilla höystettynä ei siis ole kyse.— Budjetti ei ole vielä mitenkään erikoisen suuri, mutta olympiamitalin myötä rahoitus voi parantua. Berge oli Norjan gaalassa ihan ykkösnimiä ja sai peräti kolme palkintoa, Härkänen pohtii.Norjaa on totuttu pitämään lumiurheilumaana, mutta urheilukulttuuri on maassa kuitenkin kokonaisuudessaan niin vahva, että kaikki menestyslajit mahtuvat samaan pöytään.Härkänenkin kuvailee, että pääsi todella nopeasti sisään norjalaisten porukkaan ja ilmapiiriin. Tämän saattoi havaita jo Mansikka-aholla, jossa norjalaisryhmä vitsaili tiiviissä porukassa naurattaen myös käskijäänsä.— Silmään on pistänyt erityisesti norjalaisten positiivisuus. Pikkuasioista ei valiteta ja kaikki puhuvat avoimesti tärkeistä asioista, Härkänen kehuu.Suomalaisvalmentajien invaasio lähimaihin tekee painin treenivaihdolle luonnollisesti hyvää. Herman Kare -turnauksessa 98-kiloiset ylivoimaisesti voittanut Elias Kuosmanen oli loppuvuonna harjoitusleirillä sekä Norjassa että Tanskassa. Tanskassa seurajoukkuetasolla valmentaa Mikael Lindgren. Lue koko uutinen:

