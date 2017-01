Uutinen

Kouvolan Sanomat: Itse tehty voimistelurekki on säilynyt Voikkaalla 70 vuotta — rakentaja kiittää huomaavaista metsuria Voikkaan Maitokolkalla, Oskontien jatkeella satunnainen ohikulkija on saattanut ihmetellä kahden koivun välissä olevaa rautatankoa. Kyseessä on voimistelurekki, joka on ollut paikallaan vuodesta 1947. Sen rakensivat Voikkaan Viestin voimistelijat Apeli Halinen ja Aulis Dahl, jotka kaipasivat harjoittelumahdollisuutta kotiensa lähelle. He valitsivat paikan, koska siellä oli puita. Aikoinaan nuorilla miehillä oli tien toisella puolella myös rautatangosta tehty trapetsi, jossa he harjoittelivat merimiesvoltteja. Materiaalin harjoitteluvälineisiinsä he löysivät Kymiyhtiön rautavaraston romukasasta ja työstöapua saivat paikalliselta korjaamolta. Tanko kiinnitettiin koivujen väliin puupulteilla. Puu on sittemmin kasvanut niiden ympärille, eivätkä pultit ole enää näkyvissä. — Nuorena siellä tuli treenattua paljon, ja muutkin kävivät. Trapetsi oli vähän hankala, koska se oli umpirautaa eikä joustanut, Halinen muistelee. Halinen lähti Voikkaalta 1960-luvun alussa ja asuu nykyisin Hyvinkäällä. Vieraillessaan Voikkaalla asuvien sisariensa luona hän käy katsomassa tankoa. — Aina olen ajatellut, että kohta ne joutuvat kaatamaan ne ikäloput koivut, mutta pitkään ne ovat säilyneet. Viime syksyn aikana metsuri kävi paikalla. Hän katkaisi koivut, mutta teki sen tangon yläpuolelta. Halinen arvostaa metsurin huomaavaisuutta. Liikuntaharrastus on seurannut Halista läpi elämän. Nyt 82-vuotiaana hän vastaa haastattelupuheluun tenniskentältä, ja lähitulevaisuudessa on edessä laskettelumatka Ranskaan. Vuonna 2015 otetussa kuvassa hän on noussut rekille käsiensä varaan. — Kyllä minä siihen yhä pääsisin. Lue koko uutinen:

