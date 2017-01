Uutinen

Kouvolan Sanomat: KooKoon Tuokkola: Tässä vaiheessa kautta kaikki ottelut ovat isoja pelejä Kouvolan KooKoo kasvatti lauantaina pisteellisten otteluiden putkensa neljään, mutta näistä peräti kolme on tappioita voittomaalikilpailussa ja se kohtalo oli nytkin Ilveksen vieraana lukemin 2—1 (0—0, 1—1, 0—0, 0—0, 1—0). Ainoastaan Tapparasta on saatu kolmen pisteen voitto eikä KooKoo pystynyt nousemaan pudotuspeliviivan yläpuolelle. Kuusi seuraa taistelee sijoilla 9—14 ja näistä siis kaksi pääsee pudotuspeleihin. Kärpät lienee yksi, toinen voisi aivan hyvin olla KooKoo. — Pelasimme hyvän pelin, koko viikko oli hyvä. Olemme oikealla tiellä. Tänään pelasimme pitkät tovit lopussa 13 pelaajalla, neljällä pakilla ja yhdeksällä hyökkääjällä. Onneksi ei tullut tänään lisää loukkaantumisia, sanoi KooKoon päävalmentaja Tuomas Tuokkola. KooKoo pelasi siis toisen peräkkäisen 1—1-ottelun, ja hävisi taas voittomaalikilpailun. Neljästä laukojasta ei kukaan onnistunut. — Jo varsinaisella peliajalla ja jatkoajalla meillä oli paljon paikkoja hyvästä sektorista, mutta Toivonen torjui kaiken. Hän oli äärettömän hyvä, Tuokkola sanoi. Tuokkola arvioi, että perjantaina loukkaantuneen Ossi-Petteri Grönholmin vamma ei ole vakava. SaiPaa vastaan vajaat seitsemän minuuttia pelannut Santeri Salmela lähti nyt A-nuorten otteluun Lappeenrantaan. — Salmela on 16-vuotias, toinen peräkkäinen liigapeli olisi ollut vähän liikaa. Laskettiin että viidellä pärjää kuten käytännössä pelattiin perjantainakin, Tuokkola sanoi. Ottelu oli Tuokkolalle ensimmäinen KooKoon valmentajana tuttua entistä seuraa vastaan, mutta Tuokkolan mielestä ottelu ei ollut erityisen merkittävä. — Tässä vaiheessa kautta kaikki ottelut ovat isoja pelejä, Tuokkola tiivisti. Lue koko uutinen:

