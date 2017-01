Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolan kaupunginmuseon urheiluilloissa nähdään kiistelty olympiadokumentti ja kaitafilmejä paikallisista kisoista Kouvolan kaupunginmuseo esittää tulevana tiistaina kiistellyn urheiludokumentin Kansojen juhla, joka kertoo Berliinin olympialaisista vuonna 1936. Se on saksalaisen Leni Riefenstahlin ohjaaman dokumentti- ja propagandafilmin ensimmäinen osa. Tutkija Jani Loijaksen esittelemä Kansan juhla keskittyy yleisurheiluun. Kouvolalaisittain se sisältää yhden huippuhetken. Kouvolalainen Ilmari Salminen voitti olympiakultaa 10 000 metrillä ja kuusankoskelainen Arvo Askola tuli toiseksi. Suomalaismenestystä täydensi vielä Volmari Iso-Hollon pronssi. — Salminen puski loppukirissä Askolan rinnalle ja ohi, kuten monta kertaa aiemmin, Loijas sanoo. Klippi juoksusta on esillä kaupunginmuseon Kilpakenttien sankarit -näyttelyssä. Natsi-ideologia puskee dokumentista vahvasti läpi. Juuri poliittisen kontekstinsa takia siihen on suhtauduttu ristiriitaisesti. Urheiluillat jatkuvat kaupunginmuseossa kevään ajan. Kerran kuussa järjestettävissä tilaisuuksissa esitellään paikallista urheiluhistoriaa luennoilla ja kaitafilmeillä. — Filmit ovat pääsääntöisesti 1950- ja 1960-luvuilta, ja ne kuvaavat urheilijoita ja paikallisia kisoja Myllykoskella, Voikkaalla ja Kuusankoskella. Ne sisältävät muun muassa jalkapalloa, voimistelua, yleisurheilua, painia ja lasten urheilua, kaupunginmuseon intendentti Anu Kasnio kertoo. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/14/Kouvolan%20kaupunginmuseon%20urheiluilloissa%20n%C3%A4hd%C3%A4%C3%A4n%20kiistelty%20olympiadokumentti%20%20ja%20kaitafilmej%C3%A4%20paikallisista%20kisoista/2017221778536/4