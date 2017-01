Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvottarien Hartonen: Me mennään kovaa, se on meidän ainoa ase Lähes kuukauden mittainen joulutauko päättyi Kouvottarien osalta lauantaina, kun se matkasi Keski-Suomeen Äänekosken Huima vieraaksi. Vahvana kotijoukkueena Naisten Korisliigassa tunnettu Huima oli pitkään voiton syrjässä kiinni, mutta Kouvottaret onnistui lopulta nousemaan voittoon lukemin 67—70 (12—14, 21—19, 21—20, 13—17). Ohiheittoja kertyi paljon eikä se johtunut pelkästään hyvästä puolustuksesta. Ensimmäisellä kympillä joukkueet laittoivat palloa ilmaan peräti 49 kertaa joista vain 12 löysi tiensä korirenkaan läpi. — Alussa meni hetki, että päästiin meidän peliin kiinni. Ehkä se tauko ja pelaamattomuus näkyi, Kouvottarien parhaana palkittu Ulriikka Nuolikoski kertoi. Toisella puoliajalla pelaamisen taso hieman nousi. Etenkin Kouvolalaisten nopea peli aiheutti vaikeuksia kotijoukkeelle.— Me mennään kovaa, se on meidän ainoa ase. Jos alettaisiin pelata viisi vastaan viisi peliä, Kenya Robinson (10/16) ja Batabe Zempare (22/17) jyräisivät meidät totaalisesti, Kouvottarien päävalmentaja Mika Hartonen kertoi, viitaten Huiman vahvoihin korinaluspelaajiin. Kouvottarien voittokorin viimeisteli Jacqueline Luna-Castro (7/4), Whitney Frazierin (14/8) mainion esityön päätteeksi. Voitto oli kouvolalaisille todellakin arvokas. Joukkue nousi sarjassa viidenneksi ja ero pudotuspeliviivan alla olevaan kaksi ottelua enemmän pelanneeseen Huimaan kasvoi nyt neljään pisteeseen. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/14/Kouvottarien%20Hartonen%3A%20Me%20menn%C3%A4%C3%A4n%20kovaa%2C%20se%20on%20meid%C3%A4n%20ainoa%20ase/2017221781746/4