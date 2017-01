Uutinen

Kouvolan Sanomat: Maahanmuutto ja perinteistä kiinni pitäminen tuovat jäseniä ortodoksikirkkoon Ortodoksikirkko ei ole kansallinen kirkko, vaan kaikkien jäsentensä koti, sanoo isä Ville Kiiveri. Hän on Haminan ortodoksisen seurakunnan uusi kirkkoherra. Haminan seurakunnassa on kielivähemmistöihin kuuluvia jäseniä noin 400. — Silloin tällöin pyrimme käyttämään jumalanpalveluksissa kielenä myös kirkkoslaavia, isä Ville sanoo. Monikulttuurisessa seurakunnassa työskentely on hänelle tuttua. Hän palasi Kouvolaan, joka on hänen kotiseurakuntansa, Vaasasta. Siellä seurakunnan toiminnassa olivat vahvasti mukana suomen- ja ruotsinkielisten lisäksi turvapaikanhakijat. — Kansallisuuksia oli varmaan parisenkymmentä. Ortodoksisen kirkon vahvuus on isä Villen silmissä perinteistä kiinni pitäminen. Se näkyy esimerkiksi siinä, että kun luterilaisen kirkon jäsenmäärä vähenee, ortodoksikirkon jäsenmäärä on Suomessa kasvanut 2000-luvulla voimakkaasti. Jäsenmäärää kasvattaa maahanmuutto, mutta se ei ole ainoa kasvun syy. Haminan seurakunnassa on tällä hetkellä jäseniä noin 1 200, joista Kouvolassa noin 750. — Kun luterilaisesta kirkosta erotaan, osa liittyy meidän seurakuntaamme. Voi olla, että ajatellaan, että olemme perinteinen, traditionaalinen kirkko, josta haetaan pysyvyyttä. Toisaalta luterilaisen kirkon ongelmat, kuten vuoden 2010 Ajankohtaisen kakkosen homoiltaa seurannut jäsenkato, näkyvät myös ortodoksikirkosta eroamisina. Kouvolan seudulla jäsenmäärään vaikuttaa myös alueen yleinen muuttotappio. Perinteistä kiinni pitäminen ei tarkoita sitä, etteikö ortodoksiseurakunnan pitäisi myös muuttua. — Yleensä jos seurakunta ei uudistu, se kuivuu kasaan, isä Ville sanoo. Kirkkoherra itse on läsnä muun muassa Twitterissä ja pitää Ortodoksina tänään -blogia. Lue koko uutinen:

