Kouvolan Sanomat: Osa maanomistajista tyrmää vesiyhtiön sopimuksen — kova vääntö Utin ja Keltakankaan runkovesijohdosta Kahvi läikkyi kupeissa perjantaina Kymenlaakson Veden ja maanomistajien palaverissa. Osa maanomistajista pyyhki pöytää maidensa käyttöoikeuteen liittyvällä sopimuksella. Sopimus on edellytys Utin ja Keltakankaan välisen rinnakkaisvesijohdon rakentamiselle. — Pelot liittyvät suunnitellun runkovesiputken aiheuttamiin haittoihin. Haittoja arvioidaan koituvan sekä metsissä että pelloilla, palaverin koolle kutsunut maanomistaja Tuomo Tapola sanoo. Vesijohto on tarpeen Etelä-Kymenlaakson ja Anjalan sekä Inkeroisten alueen talousveden saannin varmistamiseksi. Utin tekopohjavesilaitoksen veden on määrä virrata maan alla ensi vuonna. Perjantaisen palaverin perusteella matkalla on monta mutkaa. Toimitusjohtaja Jani Väkevän johdolla maanomistajien hyökkäyksiä torjunut troikka Kymenlaakson Vedeltä joutui lujille. Väkevä linjasi lähtökohdaksi, että maanomistajien kokemat menetykset korvataan. — Sopimuspapereita ei voi laatia kovin yksityiskohtaisiksi. Käytössä on ollut aiemmin hyväksi todettu pohjapaperi, Väkevä sanoi vastatessaan kysymykseen peltomaan poraamisista aiheutuvien haittojen korvauksiin. Maanomistajat ampuivat Kymenlaakson Veden esittämien korvausten euromäärät alas. Vesiyhtiö tarjoaa maanomistajille kolmen euron korvausta juoksumetriltä. Se ja vesijohdon rakentamiseksi kaadettavista puista maksettava hinta kohtasivat jyrkkää arvostelua. — Ennen kuin laitamme nimet papereihin, meillä pitäisi olla varmuus siitä, mikä on korvaus, eräs paikalla ollut maanomistaja sanoi. Närästystä tuntui herättävän se, että vesiyhtiön kolmen euron korvaus on vain metrin mitalta, vaikka runkovesijohto jää rasittamaan leveyssuunnassaan noin kahdeksan metrin levyistä maa-aluetta. Tarjottuun puun hintaan esitettiin kolmen euron korotusta. Mänty- ja kuusitukista on tarjottu maanomistajille 57 euroa kuutiolta. — Tilanne on aivan toinen kuin vapaaehtoisessa kaupassa. Nyt vesiyhtiö on se, jonka on ostettava puut päästäkseen rakentamaan vesiputken, ABC:n kabinetissa todettiin. Lue koko uutinen:

