Kouvolan Sanomat: Painivalmennus saa uusia nimiä ja ulottuvuuksia Painiliiton hallitus kokoontui lauantaina Kouvolassa. Listalla oli raskasta asiaa, sillä liitto pisti valmennusorganisaationsa uusiksi 1+3-vuotisilla sopimuksilla.Nimilista on sellainen, että valmentajaratkaisua voi pitää suoralta kädeltä panostuksena, ei vain uudelleenjärjestelynä. Taustalla näkyvät elokuussa Tampereella pidettävät alle 20-vuotiaiden MM-kisat, joissa ovat mukana niin kreikkalais-roomalainen kuin vapaakin, sekä tytöt. Niissä haetaan monelle huippulupaukselle läpilyöntiä.— Yli 15-vuotiaiden painiharjoittelu keskittyy kahteen paikkaan, Pohjanmaalle ja pääkaupunkiseudulle. Tarkoituksena on turvata painijoille aina riittävän kovia harjoitusvastustajia, Painiliiton puheenjohtaja Jukka Rauhala selvittää.Valmennus jakautuu kuluvana vuonna niin, että Ahto Raska toimii vapaapainin vastuuvalmentajana ja Marko Yli-Hannuksela kreikkalais-roomalaisen senioreiden maajoukkueryhmän vetäjänä. Juha Lappalainen vastaa nuorista Helsingissä ja Jarkko Ala-Huikku Kuortaneella.— Juha Lappalainen oli yksin päävalmentajana, ja kuorma oli ehdottomasti liian iso yhdelle miehelle. Painissa on tavallaan kolme lajia, eli vapaa, kreko ja naiset, Painiliiton pääsihteeri Pertti Vehviläinen perustelee.Päätoimisten olympiavalmentajien päälle tulee vielä sekä osa-aikaisia juniorivalmentajia. Eikä tässäkään vielä kaikki, sillä Venäjän suuntaan on luotu erittäin kiinnostava pelinavaus.Pietarissa toimiva Grigori Davydian osallistuu kreikkalais-roomalaisen valmennukseen konsulttipohjalta.— Kuvio avaa meille tien Venäjän maajoukkueen harjoituksiin, mikä on todella harvinainen mahdollisuus. Davydian toimii pääsääntöisesti etänätyönä, mutta tuo venäläisiä harjoittelemaan Suomeen ja vie suomalaisia harjoittelemaan Venäjälle, Jukka Rauhala myhäilee.Ahto Raskan välityksellä samanlainen Venäjä-vaihtokuvio on ollut auki jo vapaapainijoille. Lue koko uutinen:

