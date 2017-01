Uutinen

Kouvolan Sanomat: Pohjois-Kymen sairaalan akuuttilääketieteen päivystykselle haetaan poikkeuslupaa Kymenlaakson kuntien johtavat poliitikot keskustelivat perjantaina Kotkassa erikoissairaanhoidon työnjaosta. Kouvolan edustajat esittelivät kaupungin viranhaltijoiden valmistelemaa esitystä, jolle kaupunki hakee poliittisten ryhmien tukea ensi maanantaina kaupunginhallituksen iltakoulussa. Kouvolan ensimmäinen tavoite on saada ministeriöltä poikkeuslupa ympärivuorokautisen akuuttilääketieteen päivystykselle vuodesta 2018 alkaen. — Pelkkä terveyskeskuspäivystys on Kouvolassa liian vähän, koska Poksin vieressä oleva Carean psykiatrinen sairaala ja ikääntyvä väestö tarvitsevat palveluja, Kouvolan terveysjohtaja Kari Kristeri sanoo. — Tarvitsemme jonkinlaisen siirtymäajan, jonka yli voitaisiin mennä niiden erikoislääkäreiden avulla, mitä kaupungissa jo on. Kouvola haluaa profiloida Pohjois-Kymen sairaalan kuntouttavaksi sairaalaksi. Myös sen toiminta vaatii Kristerin mukaan erikoislääkärien tukea. Kaupunki tavoittelee Kouvolaan myös lisää erikoissairaanhoidon poliklinikkatoimintaa, tutkimuksia ja hoitoja. Työnjakoneuvotteluissa on ollut esillä muun muassa dialyysihoitojen antaminen. Tavoitteena on lisäksi erikoisalattoman vuodeosastotoiminnan turvaaminen. — Osasto ei olisi kirurgian eikä sisätautien osasto, vaan selkeästi enemmän kuin perusterveydenhoidon vuodeosasto. Kotkassa Kouvolan kantoja esitelleet Carean yhtymäkokouksen puheenjohtaja Jukka Nyberg (sd.) ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jari Larikka (kok.) ovat samaa mieltä siitä, että Kymenlaakson keskussairaalan investoinnille ei voi hakea ministeriöstä lupaa ennen kuin koko maakunnan investoinnit on arvioitu kokonaisuutena. — Maakunnasta pitää lähteä yhdistetty hakemus sosiaali- ja terveysministeriöön, Nyberg sanoo. Etelä-Kymenlaakossa toivotaan, että Carean hallitus voisi hyväksyä keskussairaalan investoinnin poikkeuslupahakemuksen jo tammikuun lopussa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/14/Pohjois-Kymen%20sairaalan%20akuuttil%C3%A4%C3%A4ketieteen%20p%C3%A4ivystykselle%20haetaan%20poikkeuslupaa/2017221779727/4