Kouvolan Sanomat: Rankkarit taas KooKoon surma — Ilves vei siipirikkojen kohtaamisen Kouvolan KooKoo oli perjantaina huono voittolaukauskisassa SaiPaa vastaan. Lauantaina sama painajainen jatkui Tampereella, kun Ilves piti kaksi liigapistettä Tampereella niukasti maalein 2—1 (0—0, 1—1, 0—0, 0—0, 1—0). Voittolaukauskisan ainoa onnistuja oli Ilveksen neljäs laukoja Teemu Rautiainen. KooKoolta epäonnistuivat Juha-Pekka Haataja, Eero Savilahti, Mikko Lehtonen ja Josh Green. KooKoo oli Tampereella matkassa siipirikkona. Kokoonpanossa oli neljän ketjun verran hyökkääjiä, mutta terveitä puolustajia oli jäljellä vain viisi. KooKoon onni oli, että Robin Jacobsson teki kymppitilin täyttymisen takia kärsimänsä pelikiellon jälkeen paluun kokoonpanoon. Pois olivat sen sijaan SaiPa-pelissä loukkaantunut Ossi-Petteri Grönholm, Niko Tuhkanen ja perjantaina takalinjoilla pelannut B-juniori-ikäinen Santeri Salmela. KooKoolla on sairaslistalla tällä hetkellä kahdeksan pelaajaa. Myös Ilvekseltä puuttui tukku runkopelaajia ja kapeat rosteri näkyivät joukkueiden otteissa. Hakametsän jäällä ei nähty ensimmäisessä erässä juurikaan jääkiekon hienouksia. Ottelun puolivälikin oli mennyt jo ajat sitten, kun Jarkko Immonen yllätti Ilves-vahti Hannu Toivosen vanhanaikaisella. KooKoon 0—1-maaliin syötön antoi Anrei Hakulinen. Maali oli Immoselle kauden toinen. Toisen erän viimeiselle vitoselle lähdettäessä Ilves tuli tasoihin. 19-vuotias puolustaja Valtteri Ilomäki laukoi siniviivalta ensimmäisen liigamaalinsa yläputken kautta Leland Irvingin taakse. Kolmannessa erässä KooKoon päävalmentaja Tuomas Tuokkola kavensi peluutuksen kolmeen hyökkäysketjuun. Päätöserässä peli soljui päästä päähän, mutta hyviltäkään tonteilta ei kumpikaan saanut kiekkoa maaliin. Ilves mylläsi hurjasti KooKoon alueella viimeiset minuutit, muttei osunut. Irving torjui taidolla ja onnella ja lisäksi Mikko Alikoski blokkasi yhden varman maalipaikan pois tamperelaisilta. Liigakauden flegmaattisimmalla jatkoajalla kumpikaan joukkue ei saanut vahingossakaan taiottua kunnon paikkaa maalintekoon. Sen jälkeen siirryttiinkin arpomaan voittajaa rankkareilla. Sarjataulukossa KooKoo on nyt kolmen pisteen päässä pudotuspeliviivasta, jonne nousi nyt voittonsa ansiosta Ilves. Joukkueiden välissä ovat pisteen erolla Jukurit ja Sport. KooKoo urakoi ensi viikolla kolme ottelua. Keskiviikkona Kouvolaan saapuu Jukurit ja torstaina on vuorossa vieraspeli Turun Palloseuraa vastaan. Lauantaina Sumulaaksossa KooKoo saa vastaansa sarjajumbo Rauman Lukon. Lue koko uutinen:

