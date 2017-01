Uutinen

Kouvolan Sanomat: Saunan päivästä halutaan liputuspäivä — juhlavuoden aikana kerätään kansalaisadressia Saunan päivästä halutaan tehdä liputuspäivä. Suomen Saunaseura ja Sauna from Finland keräävät Suomen satavuotisjuhlavuoden 2017 aikana kansalaisadressin edistääkseen Suomalaisen saunan päivän nostamista vakiintuneeksi liputuspäiväksi. Sitä vietetään kesäkuun toisena lauantaina. Suomessa on laskettu olevan yli kolme miljoonaa saunaa eli enemmän kuin henkilöautoja. Saunan päivää on vietetty 30 vuoden ajan. – Sauna on arvostettu osa suomalaisuutta. Tänä vuonna juhlitaan sekä Suomen 100-vuotista itsenäisyyttä että Suomen Saunaseuran 80-vuotista taivalta. Mikä voisi olla sopivampi hetki nostaa lippu salkoon myös suomalaisen saunan kunniaksi, Suomen Saunaseuran varapuheenjohtaja Jussi Niemelä sanoo tiedotteessa. Kansalaisadressin Suomalaisen Saunan Päivän puolesta voi allekirjoittaa 2.1.–31.12.2017 välisenä aikana. Tavoitteena on kerätä 100 000 nimeä adressiin, joka lisää sisäministeriölle toimitettavan liputuspäivähakemuksen painoarvoa. Suomen Saunaseuran juhlavuoden virallisena suojelijana toimii seuran kunniajäsen ja Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/14/Saunan%20p%C3%A4iv%C3%A4st%C3%A4%20halutaan%20liputusp%C3%A4iv%C3%A4%20%E2%80%94%20juhlavuoden%20aikana%20ker%C3%A4t%C3%A4%C3%A4n%20kansalaisadressia/2017521781317/4