Kouvolan Sanomat: Sikamessias ja Kekkosen muotokuva saapuvat Kouvolaan Kouvolan Poikilo-museoissa pääsee tänä vuonna näkemään muun muassa Kuutti Lavosen tuotantoa, Ilja Glazunovin tunnetun muotokuvan presidentti Kekkosesta ja Harro Koskisen kohutyön Sikamessias vuodelta 1969. Viimeksi mainittu on tullut tunnetuksi siitä, että Koskinen sai teoksen vuoksi jumalanpilkkatuomion. Etenkin museoiden loppuvuotta leimaa 100-vuotiaan Suomen juhlinta. Syksyllä taidemuseo Poikilossa avautuva Sirpaleita suomalaisuudesta -näyttely on museoväen mukaan valtavirrasta poikkeava ja myyttejä murtava. Juuri tässä näyttelyssä esittäytyvät Glazunovin Kekkonen ja Koskisen Sikamessias. Museonjohtaja Elina Boneliuksen mukaan näyttely haastaa pohtimaan arvoja ja asenteita ja sitä, miten moniulotteisesti ne voidaan nähdä. — Hyviä esimerkkejä ovat myös Henry Ericssonin teokset vuodelta 1918. Hän oli valkoisten puolella ja vartioi punaisia Hennalan vankileirillä. Hänen laatimansa kuvat punavangeista ovat surullisia ja myötätuntoisia. Näyttelyn on kuratoinut suomalaisuuden myyttejä tutkinut yliopistonlehtori Derek Fewster. Hänen kädenjälkeään on myös kaupunginmuseossa syksyllä avautuvassa näyttelyssä Myytinmurtajia ja matkantekijöitä. Boneliuksen mukaan kokonaisuus etsii uusia näkökulmia tyypilliseen suomalaiseen kuvastoon. Lue lisää sunnuntain lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta.

