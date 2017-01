Uutinen

Kouvolan Sanomat: Suomen nuorilta vahvoja esityksiä Herman Kare -paineissa Kouvolan vauhdikkaan painipäivän päätteeksi Suomeen jäi kolme sarjavoittoa perinteisestä Herman Kare -turnauksesta. Lähes sadan painijan ja sadan ottelun tiivis turnaus toi kultaa ja kunniaa Matias Lipastille, Niko Erkkolalle ja Elias Kuosmaselle. — Hyviä ja pirteitä otteluita. Lipasti ja Kuosmanen olivat tosi vahvoja, ja Erkkola hoiti ehkä hieman yllättäen koko sarjan. Hän käy tiukkaa taistelua 23-vuotiaiden edustuspaikasta, ja sillä tiellä tämä oli tietenkin yksi vahva näyttö, valmentaja Juha Lappalainen tiivisti. Lipasti uusi viime vuoden ykköstilansa, nyt luokkaa ylempänä. Aiemmin vastaan osumaton Ukrainan Bogdan Kabyn puolusti hyvin, mutta tuon jälkeen Lipasti sai pujautettua kädet kainaloiden alta ja kiskaisi neljän pisteen syliheitolla pytyn kotiin. Lopussa Kabyn kävi lujaa päälle, mutta Lipasti ei sortunut liialliseen passailuun. — Hyvähän fiilis on, kun paini kulkee. Kisoja olisi tarjolla vaikka kuinka, mutta vuoden päätavoitteeni on alle 20-vuotiaiden MM-kisat Tampereella. Mahdun niihin vielä tänä vuonna, Lipasti muistutti. Niko Erkkola 75-kiloisissa paini Ilmajoen Kisailijoiden asussa, mutta on tiiviissä maajoukkueseurannassa. Norjan Brage Ringheim tuli yllätetyksi siksi täysin, että valmentaja Ari Härkänen tarjosi jopa protestia 2+3 pisteen sarjasta. — Se oli ihan selvä tilanne, katsoin vielä videolta jälkeenpäin. Olin heittävinäni, mutta hämäsin ja kierähdin taakse, Erkkola kertasi. Ilmajokinen uhkui painihaluja vielä finaalin pölyn laskeuduttakin. Energiat olivat selkeästi kohdallaan. — Taso nousee koko ajan. Tiedettiin kyllä, että kaveri tulee etenkin tappioasemassa tiukasti päälle, mutta se oli vain kestettävä. Tähän turnaukseen oli ihan tasapainot, eli laihduttamista ei ollut, Erkkola paljasti. Kolmannen voiton murjoi maajoukkueen Elias Kuosmanen, joka pyöritteli USA:n Hayden Zillmeristä ylivoimaisen pistevoiton puolessatoista minuutista. 98-kiloiselle heittomylly oli näyttävä. — Olen saanut olla nyt ilman isompia vaivoja ja leiripäiviä on takana melkoisesti. Tavoitteena on alle 23-vuotiaiden EM-kisat Unkarissa, sieltä lähdetään hakemaan voitto kotiin, Kuosmanen latasi. Ypv-tappion suomalaisista kokivat vammakierteen jälkeen finalistiksi palannut Veli-Karri Suominen (80) ja Riku Liikkanen (85). Liikkasen voitti painin alkulähteiltä Kreikasta Kouvolaan tullut Dimitrios Tsekeridis. — Oli aika helppo päivä. Aiemmin olen ollut kerran Suomessa Vantaalla, eikä siellä mennyt yhtä hyvin. Kauden päätavoite on 23-vuotisten kisat, voittaja totesi. 130-kiloisissa Tuomas Lahti hävisi 1-3 Liettuan koripallomittaiselle Mantas Knystautasille. Painin asteittaisesta muutoksesta kertoo paljon se, millaisia raskaan sarjan vääntäjät etenkin finaalitasolla nykyään ovat – pitkiä atleetteja, eivätkä suinkaan isäntämallisia pötiköitä, joista ei ylety ote ympäri. Illan ilopilleri oli Norjan 66-sarjan voittaja Morten Thoresen, joka tappioasemassa Pietarin Choren Tomosyania vastaan ponnisti kahden jalan hypyllä vastustajan syliin, pyörähti tämän pään yli selkäpuolelle ja veti takavyöstä. Venäläinen tuli niin täysin yllätetyksi, että valmentaja tarjosi protestia. Tilanne katsottiin uudelleen videolta ja kansainvälisen painiliiton edustaja Atay Luftu peukutti liikkeen lailliseksi. — Liikkeen nimi on liito-orava, Thoresen aprikoi saaden maanmiehiltään kannustusta. Liekö kokonaan uusi painitermi saanut alkunsa Mansikka-aholta. Kouvolan Painijat isännöi 38. Herman Kare -turnauksen tasokkaasti. Yksipäiväinen kisa on jäntevä, ja organisaatio osasi myös soveltaa tilanteen mukaan niin, että pari päätyi alkuperäisestä poikkeavalle matolle, jotta aikataulu pysyi hanskassa. Järjestäjille maiden runsas kirjo on tietenkin haaste. Pelkästään finaaleissa oli seitsemän eri kansallisuuden edustajia ja salissa vieläkin useamman. Tästä syystä kaikki kuulutukset englanniksi eivät pure joka joukkueeseen välittömästi. Silti odottelua ei itse painien aikana tullut, mistä voi antaa todella puhtaat paperit. Lue koko uutinen:

