Uutinen

Kouvolan Sanomat: Vuohensillat tienaavat murskaamalla esineitä hydraulisella puristimella Tamperelainen Lauri Vuohensilta halusi reilu vuosi sitten perustaa oman Youtube-kanavan, jonka videoissa hajotetaan asioita. Vuohensillan videoilla nähdään, mitä esimerkiksi golfpallolle tai dynamiitille käy hydraulisen puristimen käsittelyssä. Samalla Vuohensilta selostaa rallienglannilla, mitä tapahtuu. — En välitä kieliopista tai ääntämisestä. Tärkeintä on, että tulen ymmärretyksi. En ole koskaan saanut huonoa palautetta ulkomaalaisilta videoiden katsojilta. Vuohensillan kanssa videoita ideoi ja tuottaa hänen vaimonsa Anni Vuohensilta. Kun kanava laitettiin pystyyn, tavoitteena oli saada kahdessa vuodessa 100 000 tilaajaa. Kahdessa kuukaudessa Vuohensilloilla oli yli miljoona tilaajaa. Vuohensiltojen Youtube-kanava Hydraulic press channel on Suomen kolmanneksi tilatuin Youtube-kanava Angry Birdsin ja Duudsonien jälkeen. Youtube-videoiden tekemisestä on tullut Vuohensilloille työ. — Kaikki on sattumien summaa. Suosio yllätti meidät. Vuohensillat vertaavat työtä Youtube-videoiden parissa samankaltaiseksi kuin musiikkiala. — Suurin osa harrastelee, sitten on ne muutamat, jotka lyövät itsensä läpi. Sitten on se joukko ammattilaisia, jotka tulevat Youtube-videoilla toimeen, mutta eivät pääse miljoonatuloihin, Anni Vuohensilta sanoo. Vuohensiltojen mukaan Suomessa on 20—30 ihmistä, jotka tienaavat elantonsa Youtube-videoilla. — Videoiden tekijät saavat rahaa googlen mainoksista, yhteistyöstä eri brändien ja yritysten kanssa. Meillä on myös fanikauppa, jossa on myynnissä muun muassa paitoja, Lauri Vuohensilta kertoo. Pariskunta kertoo, että pysyäkseen pinnalla on pakko keksiä koko ajan uutta. Vuohensilloilta löytyy nykyään toinenkin Youtube-kanava Beyond the press channel, jossa he päästävät katsojat seuraamaan elämäänsä. Mitä vinkkejä antaisitte aloittelevalle tubettajalle? — Täysin uutta ideaa on nykyään hankala keksiä. Ei myöskään kannata matkia suoraan jonkun toisen ideaa. Kannattaa kerätä ideoita sieltä täältä ja koota niistä itselleen toimiva paketti, Lauri Vuohensilta kertoo. Lauri ja Anni Vuohensilta olivat lauantaina puhumassa opettajien koulutuspäivässä Kuusankoskitalolla. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/14/Vuohensillat%20tienaavat%20murskaamalla%20esineit%C3%A4%20hydraulisella%20puristimella/2017221781880/4