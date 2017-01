Uutinen

Kouvolan Sanomat: Edullisetkin hautajaiset kunnioittavat vainajaa Jos budjetti on kireä, hautajaiset pystyy järjestämään Kouvolassa noin 1 500 eurolla. Halvimmillaan hautaustoimiston kulut jäävät alle tuhanteen euroon. Siihen kuuluu edullinen arkku, vainajan vaatetus ja asettelu arkkuun sekä kuljetus hautakappeliin. Lisäksi seurakunta veloittaa hautapaikasta ja hautatöistä. — Esimerkiksi sosiaalitoimen kustantamiin hautajaisiin ei sen enempää kuulu, paitsi pieni kukkalaite siunaustilaisuuteen, hautaustoimisto Seunavaarat Oy:n yrittäjä Pasi Seunavaara kertoo. Seunavaaran mukaan suomalaiset järjestävät hautajaiset yleensä minimalistisella tyylillä. Eivät säästääkseen, vaan tyylin takia. Rönsyileviä kukkakransseja näkee nykyhautajaisissa harvoin, eivätkä arkutkaan ole valikoiman massiivisimmasta päästä. — Yhden kukan tuominen arkulle on nykyään yleistä. Samoin arkuissa selkeät linjat ovat tämän päivän trendi. Yksinkertainen arkku on myös edullinen. Seunavaaran mukaan hautajaisista on aina tarkoitus tehdä vainajan näköiset. — Vainajaa voidaan kunnioittaa monella tapaa, vaikka vähän edullisemminkin. Lue koko uutinen:

