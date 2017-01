Uutinen

Kouvolan Sanomat: Menestys on lahja ja kirous, sanoo muusikko Kasmir Muusikko voi nykyisin seurata kappaleensa ylä- ja alamäkeä lähes reaaliajassa Spotifysta ja muista suoratoistopalveluista. Numeroiden tuijottaminen ei kuitenkaan tee hyvää luovuudelle. Sen tietää myös uutta levyä parhaillaan työstävä Kasmir. Hänen mielestään musiikin suoratoistopalveluita ja niiden tarjoamaa numerotietoa tuijotetaan usein liian sokeasti. Näin tekevät sekä artistit itse, fanit että media. Tuomio tulee nopeasti ja se voi olla ankara. Biisi, jota kuunnellaan eli striimataan esimerkiksi Spotifyssa ”vain” 200 000 kertaa, on monen mielestä flopannut. — Vaikka onhan sekin ihan hitosti, Kasmir sanoo. Jos pelkkiä lukuja katsoo, Kasmir on urallaan sekä ylittänyt että alittanut ainakin omat odotuksensa. Hän oli Suomen ensimmäinen artisti, jonka albumi myi kultaa pelkillä striimauksilla vuonna 2014. Vadelmavene-hitin sisältänyttä AMK Dropout -albumia kuunneltiin suoratoistopalveluissa 10 miljoonaa kertaa. Sen sijaan esimerkiksi viime vuonna julkaistut kaksi sinkkua eivät löytäneet kuulijoita toivotulla tavalla. Tämä on lisännyt paineita ja vaikeuttanut uusien kappaleiden luomista. — Kun noita striimauslukuja alkaa tuijotella liikaa ja verrata omia biisejään ja niiden merkitystä muiden tuotantoon, se halvaannuttaa biisien tekoprosessin nopeasti, Kasmir sanoo. Kasmir kutsuu menestystä lahjaksi ja kiroukseksi. Hän myöntää, että ”oli tietenkin siistiä olla siellä kärkikahinoissa” ja ottaa kannettavakseen uuden ajan popparin viitta. Kun viittaa aletaan repiä harteilta, se vie ainakin hetkellisesti ilon kirjoittamisesta ja studiotyöstä. Riskien ottamien arveluttaa, kun artisti pelkää lyövänsä kirveensä kiveen. Vertailu kollegoihin aiheuttaa kateuden pistoksen, vaikkei toisen menestys olekaan itseltä pois. Kasmir on työstänyt paineita välttämällä tietoisesti numeroiden seuraamista ja toistamalla itselleen, että tekee ”maailman siisteintä omaa juttuaan”. Ei saa katkeroitua eikä muuttua kyyniseksi — eikä antautua stressille. — On jatkuvasti muistutettava itseään siitä, etten ole alkanut tehdä musaa striimit silmissä. Muuten on vaikea säilyttää kosketus itse taiteeseen. Lue lisää päivän lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

