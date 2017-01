Uutinen

Kouvolan Sanomat: Saukkoemolla on poikaselle tiukat pöytätavat — katso hellyyttävä kuvasarja Saukkoemon ja saukkopennun päivään kuuluu pari ruokailua. Niiden välillä ne ovat koko ajan liikkeellä oman reviirinsä puitteissa. Ensin emo pyydystää muutaman kalan itselleen ja syö ne. Jos pentu on vieressä, ei se saa rynnätä kalan kimppuun ilman lupaa. Jotkut naaraat ovat niin tiukkoja, että pennun pitää olla jopa 30 metrin päässä ruokailevasta emosta. Ääntelevä pentu, joka kiertää emoaan jäällä, on varsin erikoinen näky. Vasta syötyään puolisen tusinaa pientä kalaa — usein ahvenia, kiiskiä tai pieniä mateita — antaa emo merkin jälkeläiselleen. Tällöin nälkäinen pentu lähtee ryntäämään kohti emoa, joka antaa sille juuri pyydetyn kalan. Nyt poikanen saa olla emon lähellä koko ajan. Heikoimmilla ruokapaikoilla emo nousee ylös ilman saalista. Useiden sukellusten uuvuttamana se nousee jäälle lepäämään. Nälkäinen pentu ei anna emolleen hetkenkään rauhaa, vaan haluaa lisää ravintoa. Usein emon tauko päättyy siihen, että poikanen menee sen viereen ja hankaa päättään emoaan vasten tai ravistaa turkkiaan sen naaman edessä. Jos tämäkään ei auta, alkaa pentu kiipeillä emon ylitse ja nousee joskus sen selkään. Tässä vaiheessa emo usein luovuttaa ja lähtee uuden kalan pyyntiin. Joskus näyttää siltä, että pentu voisi syödä kalaa määrättömästi, eikä sen kerjääminen lopu. Ruokailu päättyy usein siihen, että emo vain lopettaa ruokinnan ja lähtee uimaan kohti seuraavaa päivä- tai yölepopaikkaa. Saukot kiertelevät laajalti ja tietävät oman reviirinsä sulat tarkasti. Yön aikana saukkopoikue voi liikkua jäätä ja maata pitkin useita kilometrejä. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/15/Saukkoemolla%20on%20poikaselle%20tiukat%20p%C3%B6yt%C3%A4tavat%20%E2%80%94%20katso%20hellyytt%C3%A4v%C3%A4%20kuvasarja/2017221779155/4