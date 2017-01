Uutinen

Kouvolan Sanomat: Uurnan ja arkun saa valmistaa itse Käsistään kätevät omaiset voivat säästää hautajaisissa valmistamalla itse arkun ja uurnan. Uurnan tekeminen on yleisempää kuin arkkujen nikkarointi. — Kansalaisopistoissa on ollut arkuntekokursseja. Arkun pitää olla luja, jotta se kestää päälle kasattavan maakerroksen ja se pitää tehdä maatuvista materiaaleista. Samat säännökset pätevät myös tuhkattaviksi meneviin arkkuihin, Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry:n puheenjohtaja Ilkka Ollonen kertoo. Tuhkauurnan täytyy olla riittävän tilava, jotta siihen mahtuu krematorioista syntyvä tuhka. Ollosen mukaan tyypillisessä tuhkauksessa syntyy kolmesta viiteen litraa tuhkaa. Mikäli tiedossa ei ole suuren saattoväen hautajaisia, voi menoissa helposti säästää. Muistotilaisuuden voi järjestää omaisen kotona itse leivotuilla tarjoiluilla. Lehdessä julkaistava kuolinilmoitus ei ole pakollinen. Perunkirjoitusten tekemiseenkin löytyvät ohjeet Verohallinnon verkkopalvelusta. Vainajan kuljettamisessa on vaihtoehtoja. — Periaatteessa vainajaa pitää kuljettaa ruumisautoksi rekisteröidyllä autolla tai muulla tarkoitukseen sopivalla kulkuneuvolla. Tämä jättää paljon tulkinnanvaraa. Esimerkiksi harrasteautoksi muutettu vanha ruumisauto kelpaa edelleen hyvin vainajan kuljettamiseen, hautaustoimisto Seunavaarat Oy:n yrittäjä Pasi Seunavaara kertoo. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/15/Uurnan%20ja%20arkun%20saa%20valmistaa%20itse/2017221779793/4