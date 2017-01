Uutinen

Kouvolan Sanomat: Uutta Kymenlaaksoa rakentaa noin 350 henkilöä Tänä vuonna sote- ja maakuntauudistusta valmistelemaan palkataan vajaat kymmenen työntekijää lisää sekä päätoimiseksi että osa-aikaiseksi. Tähän saakka tuleva uusi maakunta on työllistänyt kokopäivätoimisesti kaksi henkilöä: muutosjohtaja Jussi Lehtisen ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistuksen projektipäällikön Kaarina Tillin. Lehtinen on virkavapaalla Kymenlaakson liiton aluekehitysjohtajan työstään ja Tilli Kotkan kaupungin työhyvinvointiasiantuntijan tehtävästään. Vaikka kokopäivätoimisia työntekijöitä ei ruuhkaksi asti olekaan, kaikkiaan uudistusta valmistelee parasta aikaa noin 350 henkilöä 39 työryhmässä. Jo yksistään sote-projektiryhmän alla on 18 työryhmää: 3 alatyöryhmää ja 15 niiden alaryhmää. Maakuntapalveluiden projektiryhmän alla on 8 työryhmää. Lehtisen mukaan työryhmien määrä muuttuu koko ajan. — Alatyöryhmien määrät ja teemat elävät. Tämän vuoksi niitä perustetaan ja lopetetaan tarpeen mukaan. Tulevat valmistelijat työskentelevät tällä hetkellä pääosin niissä organisaatioissa, jotka siirtyvät kokonaan tai osittain uuteen maakuntaan. Esimerkiksi kunnista ja ELY-keskuksesta. Lehtinen arvioi, että joitain työntekijöitä voidaan joutua palkkaamaan myös niin sanotusti ulkopuolelta, jos sopivia ei maakunnan sisältä löydy. Kesäkuun loppuun kestävän esivalmisteluvaiheen talousarvio on noin miljoona euroa, josta soten osuus on 715 000 euroa. — Arvelen, että esivalmistelut venyvät syksyyn koko maassa. Heinäkuun alusta maakunnissa pitäisi toimia väliaikaishallinto. Se valmistelee lopulliset esitykset maakuntavaaleissa valittavalle maakuntavaltuustolle. Lehtisen mukaan uudistuksen aikataulu on äärettömän kireä. Linjauksia ja lakeja valmistuu pitkin matkaa, jotka vaikuttavat valmisteluihin. — Ei tarvitse olla ihmeellinen ennustajaeukko todetakseen, että uudet maakunnat eivät toimi kunnolla 1.tammikuuta 2019. Tuolloin voidaan toki startata, mutta valmista ei ole läheskään. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/15/Uutta%20Kymenlaaksoa%20rakentaa%20noin%20350%20henkil%C3%B6%C3%A4%20%20/2017221781733/4