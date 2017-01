Uutinen

Kouvolan Sanomat: Junioritiistai: Liikunnasta nauttiva Jimi Lohman on elementissään nurmella, soralla ja matolla Voikkaan Viestin juniorityö suoltaa urheiluareenoille hyväkuntoisia ja monipuolisia nuoria. Eräs heistä on 10-vuotias Jimi Lohman, joka lähti pienenä poikana isänsä lahkeissa isä–poika-jumppaan, josta polku vei luontaisesti nassikkapainiin Seuratalon alakertaan. Vilkas ja liikkuvainen poika janosi kuitenkin enemmän ja ehti lyhyellä taitoluistelu-urallaan jo omaan ohjelmaan asti. Matka kuitenkin jatkui, ja oli aika tutustua erilaisiin kuuliin. Niistä tällä hetkellä läheisimmät ovat metallinen ja nahkainen, lajeina petanque ja jalkapallo. Voitot maaottelussa ja Suomen mestaruus junioreissa kannustavat sopivasti Lohmania petanquessa. Jalkapallo maistuu lajina kenties mieluisimmalta, ja painista saa hyvin monipuolisuutta ja yksilökovuutta. Kuusaantien varrella oleva halli mahdollistaa petanquen pelaamisen läpi vuoden. Kesällä laji on mitä mainioin pihapeli. Lohman on päässyt haistelemaan kansainvälistä menoa, kun hän osallistui Suomen ja Viron väliseen maaotteluun Helsingissä. Juniorien raja petanquessa menee 18 vuodessa, joten Lohman raivasi tiensä maajoukkueeseen sangen nuorena. Vapaapaini on Lohmanin mieleen. Taistelutahtoa Lohmanilla riittää myös matolla. — Käsivarsiheitto on bravuurini. Sen olen oppinut tosi hyvin. Kuntoni kestää painia joka sekunnin ja käteni ovat nopeat. Koululiikuntaliiton kisat Kajaanissa ovat Lohmanin isoimmat painimittelöt tähän asti. Kansallisissa kisoissa hän on napsinut hyviä sijoja ja kilpailukokemusta. Kilpailujen yksi hyvä anti on se, että pääsee painimaan erilaisien vastustajien kanssa, mikä kehittää omaa painia. Lue koko uutinen:

