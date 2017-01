Uutinen

Kouvolan Sanomat: Katja Tommiska valittiin Kouvolan uudeksi hallintojohtajaksi Kouvolan uusi hallintojohtaja on hallintotieteiden ja yhteiskuntatieteiden maisteri Katja Tommiska. Kouvolan kaupunginhallitus päätti valinnasta maanantai-iltana. Tommiska on työskennellyt vuodesta 2014 alkaen Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän hallintojohtajana. Sitä ennen hän on ollut muun muassa Forssan perusturvajohtaja ja Sastamalan hyvinvointijohtaja. Vuonna 1965 syntynyt Tommiska on kotoisin Akaasta. Virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valinta on ehdollinen ja edellyttää terveydentilaa koskevaa selvitystä. Kaupunginhallitus valitsi varalle hallintotieteiden maisterin Juha Rinta-Joupin siltä varalta, että Katja Tommiska ei ota virkaa vastaan tai valinta raukeaa muuten. Vuonna 1978 syntynyt Rinta-Jouppi työskentelee Nousiaisten kunnan hallintojohtajana ja asuu Turussa. Kouvolan hallintojohtajaksi haki määräaikaan mennessä 25 henkilöä, joista kaksi veti hakemuksensa pois. Lue koko uutinen:

