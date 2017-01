Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kiroustipoista yskänlääkkeeseen — Kuusankosken apteekissa valmistettiin sata vuotta sitten monenlaisia lääkkeitä Woikkaan Wäkevä - ja Kuusaan Kova -yskänlääkkeiden historia ulottuu 50 vuoden taakse. Molempien valmisteiden reseptin on kehittänyt Lapin entisen kunnan Ala-Tornion apteekin silloinen apteekkari Tauno Ahlroth. Hänen seuraajansa Antti Härmä toi reseptin mukanaan ensin Voikkaalle ja sitten Kuusankoskelle. Härmä toimi apteekkarina Voikkaalla 1980—1985. Sen jälkeen hän siirtyi apteekkariksi Kuusankoskelle. — Vaikka molempien tuotteiden resepti on lähtöisin Härmältä, on valmisteissa eroja, kertoo apteekkari Raili Hyyryläinen Kuusankosken ykkösapteekista. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/16/Kiroustipoista%20ysk%C3%A4nl%C3%A4%C3%A4kkeeseen%20%E2%80%94%20Kuusankosken%20apteekissa%20valmistettiin%20sata%20vuotta%20sitten%20monenlaisia%20l%C3%A4%C3%A4kkeit%C3%A4/2017134/4