Kouvolan Sanomat: Kouvolalaisilla taloyhtiölläkin voi olla hallussaan unohdettuja Sampo-osakkeita Moni kouvolalainen taloyhtiö voi tietämättään omistaa rahanarvoisia Sammon paperisia osakkeita. Osakkeet voivat olla taloyhtiön arkistossa tai pankkiholvissa. Helsingin Sanomat kertoi joulukuussa, että finanssiyhtiö Sammon paperiset osakkeet voivat muuttua arvottomiksi, jos yhtiökokous näin päättää. Osakkeita päätyi vuonna 1987 taloyhtiöille sen jälkeen, kun vahinkovakuutuksia ottaneet saivat osakkeita Sammon yhtiömuodon muuttuessa. Kateissa olevia osakkeita on Helsingin Sanomien mukaan edelleen lähes 300 miljoonan euron arvosta. Osakkeita ei ole jostakin syystä siirretty arvo-osuusjärjestelmään. Helsingin Sanomat on julkaissut hakukoneen, josta voi katsoa, onko taloyhtiö merkitty Sammon paperisten osakkeiden omistajaksi vuonna 1987. Haun perusteella Kouvolan seudulla osakkeita on omistanut vähintään nelisenkymmentä taloyhtiötä. Haun voi tehdä vain taloyhtiön nimen perusteella, joten kattavaa listaa ei kerralla saa. Jos oma taloyhtiö on kyseisellä listalla, ei se ole tae siitä, että paperinen osake on jossain piilossa unohdettuna. Osake on esimerkiksi voitu myydä jo 1980-luvun lopussa. Yksi omistajaluettelosta löytynyt kouvolalainen asunto-osakeyhtiö on Valtakatu 53—55 Kuusankoskella. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tuulikki Rahkola totesi aluksi, että taloyhtiön osakehistoriasta 30 vuoden takaa ei ole tietoa. Hän lupasi kuitenkin selvittävänsä pikimmiten asiaa. Muutamia tunteja myöhemmin hän lähetti sähköpostitse tiedon: Valtakatu 53—55:n Sammon osakkeet oli myyty jo vuonna 1989. Jossakin arvopapereita on joka tapauksessa unohdettuna. Sammolla on yli 290 miljoonalla eurolla osakkeita, jotka kaipaavat omistajia. Lue koko uutinen:

