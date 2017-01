Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolan lukioiden esittelykierros alkaa tiistaina — opinto-ohjaaja Antti Sinisalo kertoo, miksi lukio-opiskelu kannattaa Kouvolan lukioiden esittelyillat alkavat Valkealan lukiosta tiistaina kello 17.30. Seuraavaksi on vuorossa Kouvolan yhteislyseo ja iltalukio 19. tammikuuta, Kuusankosken lukio 25. tammikuuta ja Elimäen lukio 26. tammikuuta. Esittelyilloissa on luvassa asiaa lukio-opiskelun luonteesta ja sisällöstä sekä kunkin lukion erityispiirteistä. — Kannattaa tulla paikalle, jos lukioon on lähdössä joku lähiomainen, kuten lapsi tai lapsenlapsi. Ainakin Valkealaan ovat tervetulleita myös he, jotka haluavat verestää omia lukiomuistojaan. Paikalle mahtuu varmasti — meillä on sen verran iso auditorio, kertoo Valkealan lukion opinto-ohjaaja Antti Sinisalo. Miksi lukio-opiskelu kannattaa? — Voisin antaa stubbimaisesti kolme pointtia: Lukio antaa hyvät valmiudet korkeakouluopintoihin. Lukiossa on oma, runsas tapahtumatarjontansa, joka jää nuorten mieleen loppuiäksi. Lisäksi lukio antaa lisäaikaa ja tukea ammatinvalinnan miettimiseen, Sinisalo luettelee. Lue lisää päivän lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

