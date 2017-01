Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kummit ja kummilapset yhdessä KooKoon peliin lauantaina – kummipisteessä voi pelata pöytälätkää ja ottaa selfien KooKoon ja Rauman Lukon välinen Liiga-ottelu Kouvolan jäähallissa tänä lauantaina on kummipeli, jonne kutsutaan mukaan kaikki kummit ja kummilapset. Kummipelissä lapsi ja kummi pääsevät paitsi seuraamaan jääkiekko-ottelua, myös tutustumaan Kouvolan seurakunnan kummipisteen tarjontaan. Kummipisteessä voi pelata pöytälätkää, painattaa rintanappeja sekä ottaa selfien kummin kanssa. Kummipisteellä ovat ohjaamassa Kouvolan seurakunnan työntekijät ja nuoret, kertoo Kouvolan seurakunnan varhaiskasvatuksen johtaja Hilkka Kuortti. Kummipisteellä on tavattavissa myös KooKoon pelaajia, jotka eivät ole mukana illan pelikokoonpanossa. Pelaajat jakavat nimikirjoituksia. –Kummin virka on kirkon vanhin virka. Kummi ei ole mikä tahansa ihminen, vaan lapsen vanhempi ystävä, sanoo Kouvolan kirkkoherra Keijo Gärdström. Kummipelin järjestävät yhteistyössä KooKoo, Kouvolan seurakunta sekä Kummius.fi. Kummipeliin myydään kummeille ja kummilapsille erityishintaisia yhden aikuisen ja yhden lapsen kummilippupaketteja. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/16/Kummit%20ja%20kummilapset%20yhdess%C3%A4%20KooKoon%20peliin%20lauantaina%20%E2%80%93%20kummipisteess%C3%A4%20voi%20pelata%20p%C3%B6yt%C3%A4l%C3%A4tk%C3%A4%C3%A4%20ja%20ottaa%20selfien/2017221788800/4