Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kuusaan Kova ja Woikkaan Wäkevä ovat Kouvolan apteekkien viimeiset omat yskänlääkkeet Influenssa- ja flunssakausi näkyvät yskänlääkkeiden myynnissä. Kuusankosken ykkösapteekin omaa Kuusaan Kova -yskänlääkettä myytiin joulukuussa lähes 300 pulloa. Kuusaan Kova on apteekin myydyin yskänlääke. — Tällä hetkellä yskänlääkettä ei voi tehdä lisää, sillä kaikkia raaka-aineita ei ole saatavilla. Voi olla, että myyntiin tulee pieni katko, jos tuote myydään loppuun, Kuusankosken Ykkösapteekin apteekkari Raili Hyyryläinen kertoo. Hyyryläinen sai vielä tehtyä puolikkaan satsin yskänlääkettä jäljellä olevista raaka-aineista alkuviikosta. Myös Voikkaan apteekin myydyin yskänlääke on apteekin oma yskänlääke Woikkaan Wäkevä. — Woikkaan Wäkevää ostavat enemmän iäkkäämmät kuin nuoret asiakkaat, kertoo Voikkaan apteekin proviisori Eveliina Pulkkinen. Apteekkien omien lääkkeiden valmistus on hiipumassa, sillä kysyntä pienenee ja lääkkeisiin tarvittavien raaka-aineiden saanti on hankaloitunut. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea asettaa rajoituksia apteekeille lääkkeiden valmistuksen suhteen. — Lääketehtaiden kaupallisia lääkevalmisteita on usein helpompi myydä kuin apteekin omia tuotteita. Kun kysyntä on pientä ja valmistus kallista, ei se ole monelle apteekille taloudellisesti kannattavaa, Pulkkinen sanoo. Vielä viisi vuotta sitten monissa Kouvolan apteekeissa tehtiin varastoon muun muassa erilaisia mikstuuroita, vesirokkovoiteita ja päänsärkypulvereita. Nykyään niissä tehdään lääkevalmisteita vain lääkärin pyynnöstä. Jos potilaalle ei löydy sopivaa lääkettä myynnissä olevista tuotteista, lääkäri voi pyytää apteekin henkilökuntaa tekemään sopivan tuotteen. Esimerkiksi ihotautilääkäri voi pyytää lisäämään voiteeseen mentolia, joka viilentää ja vähentää kutinaa, proviisori Anu Ikonen Kouvolan uudesta apteekista kertoo. — Lääkärin reseptillä apteekissa valmistettavien lääkkeiden teko on vähentynyt huomattavasti. Tehdasvalmisteet syrjäyttävät apteekkien omat tuotteet, Ikonen sanoo. Myllykosken apteekin apteekkari Kyllikki Lisitsin harmittelee, että monet kouvolalaiset apteekit ovat luopuneet lääkkeiden valmistuksesta. Näin on käynyt myös Myllykosken apteekissa. — Teimme aiemmin muun muassa omaa yskänlääkettä, mutta siihen ei saa enää yhtä ainesosaa. Myös päänsärkypulveri tilataan muualta ja se vain pakataan täällä. Lisitsinin mukaan lääkkeitä on kannattavampaa tilata kuin tehdä itse. Moni kouvolalainen apteekki myykin esimerkiksi Yliopiston apteekin valmistamaa Mustanparran yskänmikstuuraa, joka on korvannut apteekkien omat yskänlääkkeet. Farmaseuttien ja proviisorien koulutukseen kuuluu lääkkeenvalmistus. Pulkkisen mukaan harva kuitenkaan pääsee enää tekemään lääkkeitä työssään. — Suurin osa työstä on nykyään lääkeneuvontaa. Lääkkeiden valmistus on katoava osa ammattitaitoa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/16/Kuusaan%20Kova%20ja%20Woikkaan%20W%C3%A4kev%C3%A4%20ovat%20Kouvolan%20apteekkien%20viimeiset%20omat%20ysk%C3%A4nl%C3%A4%C3%A4kkeet/2017221774046/4