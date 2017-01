Uutinen

Kouvolan Sanomat: Lämpötila kipuaa torstaina toviksi plussan puolelle — kylmintä on tiistaina Lämpötila kipuaa torstaina Kouvolassa plussan puolelle. Ilmatieteen laitoksen sääennusteen mukaan Kouvolassa on torstaina jo aamuyöstä +1 astetta lämmintä. Lämpötila pysyy plussan puolella myös torstaina iltapäivällä. Perjantaiksi ja lauantaiksi Kouvolaan ennustetaan muutamaa pakkasastetta. Kylmintä Kouvolassa on tällä viikolla tiistaina, jolloin pakkasta on enimmillään kahdeksan astetta. Kouvolassa sataa tiistain ja keskiviikon välisenä yönä jonkin verran lunta. Tiistai-iltapäivänä aurinko pilkistää hetkeksi, mutta muuten arkipäivisin viikolla on pilvinen sää. Lauantaipäiväksi Ilmatieteen laitos ennustaa aurinkoista päivää ja viittä pakkasastetta. Lue koko uutinen:

