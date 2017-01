Uutinen

Kouvolan Sanomat: Nyberg: Ratamon investointitarve noin 60 miljoonaa euroa Pohjois- ja Etelä-Kymenlaakson sairaaloiden investointitarpeet eivät ole enää entisellään, arvioi Carean yhtymäkokouksen puheenjohtaja Jukka Nyberg (sd.). Carea on suunnitellut Kymenlaakson keskussairaalan peruskorjausta ja uudisrakennusta 120 miljoonalla eurolla, Kouvola Ratamo-keskusta kiinteine sairaalalaitteineen myös 120 miljoonalla. — Meidän täytyy laskea neliöt tarkkaan, ettei rakenneta mitään turhaan. Uskoisin, että Ratamo-investoinnin tarve on suunnilleen puolet alkuperäisestä, eli noin 60 miljoonaa euroa. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan Jari Larikan (kok.) mukaan arviot supistetun Ratamo-keskuksen hinnasta ovat liikkuneet 50—70 miljoonassa eurossa. Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula (kesk.) on toivonut, että Kymenlaakso lähettää maakunnan investoinneista yhteisen poikkeuslupahakemuksen, joka huomioi koko maakunnan asukkaiden palvelutarpeet. Ministeriö hylkäsi marraskuun lopussa pelkän Kymenlaakson keskussairaalan investointihakemuksen. Carean tavoitteena on lähettää esitys työnjaosta ja investoinneista ministeriöön jo tammikuun lopussa. — Kouvolalle on tärkeää tehdä hakemukset hyvin, eikä liiallisella kiireellä. Ei tässä silti ole aikaa kevättä pidempään. Poksin ja keskussairaalan rakennuksissa on oltu yliajalla jo hyvän aikaa. Uudet tilat pitäisi olla rakenteilla, Kouvolan terveysjohtaja Kari Kristeri sanoo. Lue koko uutinen:

