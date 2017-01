Uutinen

Kouvolan Sanomat: Voikkaalainen luontokuvaaja Eero Korkee onnistuu usein sattumalta Voikkaalainen luontokuvaajan Eero Korkeen luontokuvia on parhaillaan esillä Valkealan kirjaston salissa. Esillä on kymmenen suurikokoista taulua, joiden aiheet Korkee on hakenut Lapista ja Kymenlaaksosta, muun muassa Repovedeltä. Näyttelyn pohjoisimmat kuvat ovat Sallasta, Sevettijärveltä ja Inarijärveltä. Korkeen oma mielenmaisema löytyy Raja-Joosepin ja pohjoisen Inarijärven seudulta. — Siellä sielu lepää ja huolet unohtuvat. Sellaisina hetkinä Korkee laskee kameran silmiltään ja vain ihailee maisemaa. Hän ei kuitenkaan koskaan unohda kameraa kokonaan kotiin. Koskaan ei voi tietää, milloin oikea ¨kuvaushetki osuu kohdalle. — Parhaat kuvat eivät tule ottamalla, vaan vahingossa, spontaanisti. Joskus Korkee on yrittänyt kuvata jonkin kuvan myöhemmin uudestaan, samoilla säädöillä ja samasta paikasta. Turhaan, sillä ensin otettu kuva on aina parempi kuin toinen. Pitkän linjan luontokuvaharrastaja on pitänyt parikymmentä näyttelyä vuodesta 2011. Hänen töitään on nähty muun muassa Kuusankosken ja Kouvolan kirjastoissa, Verlan tehdasmuseossa ja Voikkaan Virtakivessä. Kesällä 2017 Korkee keskittyy Kymijoesta uutta voimaa -hankkeen näyttelyyn, joka on Kuusankosken Taideruukissa. Lue lisää päivän lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

