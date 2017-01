Uutinen

Kouvolan Sanomat: Yhteislyseo muuttaa kevääksi evakkoon Kymen lukolle — ”Kun abit lähtevät, mahdumme kaikki” Kouvolan yhteislyseo muuttaa kevään ajaksi Kymen lukon rakennukseen. Syynä on urheiulupuistossa oleva vanhan lyseon rakennuksen remontti. Lyseoon rakennetaan paraikaa laajennusosaa, mutta sen lisäksi myös vanhan rakennuksen sisätilat uusitaan. — Kun abiturientit lähtevät pois, mahdumme Kymen lukolle kaikki, rehtori Tapio Karvonen sanoo. Kevään ajan koululla on käytössään noin 2,5 kerrosta Kymen lukon uudella ja vanhalla puolella. Virallinen muuttopäivä on 8.2. Vanhalle koululle jää vain muutamia toimintoja, muun muassa kuvataiteen opetus. Myös iltalukio muuttaa kevään ajaksi Kymen lukolle. Nykyisin yhteislyseon toiminta on jakaantunut lähes puoliksi lyseon ja Kymen lukon kesken. Yhteiskoulun lukio ja Lyseon lukio yhdistettiin yhteislyseoksi vuonna 2015. Remontissa muun muassa opettajanhuone muuttaa lyseolla uuteen lisärakennukseen, ja vanhalta puolelta vapautuviin tiloihin remontoidaan uusia opetustiloja. — Nyt siellä on fysiikan, kemian ja biologian luokkia vain yksi. Niiden määrä tuplataan. Myös ruokala korjataan perusteellisesti. Vanhalla puolella uusitaan myös sähköt ja sinne rakennetaan paloilmaisinjärjestelmä. Laajennusosan rakentaminen alkoi syyskuussa. Uudisrakennuksen huonepinta-ala on 2 255 neliötä. Sinne tulee muun muassa media-auditorio, multimediatilat ja väestönsuojat. Koko urakan hinta on noin 5,8 miljoonaa euroa, josta uudisrakennuksen osuus 3,74 miljoonaa ja vanhan rakennuksen remontin osuus 1,36 miljoonaa euroa. Tavoitteena on, että lyseon remontti ja laajennus valmistuisivat ensi lukuvuoden alkuun mennessä. Lue koko uutinen:

