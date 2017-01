Uutinen

Kouvolan Sanomat: Adressi keskussairaalan siirrosta Kouvolaan puhuttaa verkossa — "Rakentaminen toiminnassa olevassa sairaalassa on äärimmäisen kallista ja hankalaa" Kouvolan Lääkärikeskuksen toisen omistajan Ari Toropaisen verkkoadressi Kymenlaakson keskussairaalan siirtämiseksi Kotkasta Kouvolaan on herättänyt vilkasta keskustelua Kouvolan Sanomien verkkosivuilla. Moni kommentoija on Toropaisen kannalla, mutta soraääniäkin on. — Keskussairaalan sijainti Kouvolan alueella on myös perusteltu turvallisuusnäkökulmasta. Rataliikenteessä liikkuu vaarallisia kuljetuksia ja mahdollisen onnettomuuden kannalta sairaalan läheisyys olisi järkevää riskienhallintaa ja valmiustilan ennakointia. — Satun tietämään entisenä rakennusalan ammattilaisena, että kaikenlainen korjaaminen ja rakentaminen toiminnassa olevassa sairaalassa on äärimmäisen kallista ja hankalaa. Koko ajan on huomioitava ensisijaisena asiana sairaalan toiminta, sekä että osaa siellä olevista potilaista ei voi missään olosuhteissa evakuoida hengissä pitäen esimerkiksi mahdollisen tulipalon sattuessa. Muutama kirjoittaja sijoittaisi uuden sairaalan Keltakankaalle. — Paikka olisi valtatie 15:n varrella helposti saavutettavissa. Hyvät julkiset liikenneyhteydetkin sinne saisi tehtyä, jos vain tahtoa olisi. Rautatieasemakin voisi olla sairaalan lähistöllä. Lisäksi kaupunki omistaa jo alueella paljon maa-aluetta, joten tonttikin löytyisi helposti. — Jos Kotkasta keskussairaala siirtyy Kouvolaan, Kotkasta on pitkä matka minne tahansa päivystävään sairaalaan, kun taas kouvolalaisilla olisi lyhyen matkan päässä peräti kolme sairaalaa: Lahdessa, Lappeenrannassa ja Kouvolassa. Se taas ei ole oikeudenmukaista kotkalaisia kohtaan. Tämä ymmärretään hyvin sosiaali- ja terveysministeriössä. Siksi Kotkasta ei keskussairaalaa siirretä minnekään, kirjoittaa kotkalaiseksi ilmoittautuva kommentoija. Eräs epäilee koko touhun mielekkyyttä, toinen hakee ongelmaan perspektiiviä historiasta. — Eiköhän näillä adresseilla ja Kymenlaakson erimielisyydellä saada koko sairaala pois Kymenlaaksosta. Kohta on sitten perusterveyskeskukset molemmissa ja keskussairaalat Lahdessa ja Lappeenrannassa. — Eipä olisi näitäkään "keskussairaalan sijainti"-ongelmia jos Viipuri ja Vuoksenlaakso kuuluisivat vielä Suomelle. Sodan pitkä varjo näkyy tässäkin asiassa. Mitään Kymenlaakson maakuntaakaan ei olisi olemassa ja moottoritie sekä rantarata Kotkan kautta Viipuriin olisi rakennettu ajat sitten. Aloite oli tiistain puoleenpäivään mennessä kerännyt noin 1600 allekirjoitusta. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/17/Adressi%20keskussairaalan%20siirrosta%20Kouvolaan%20puhuttaa%20verkossa%20%E2%80%94%20%22Rakentaminen%20toiminnassa%20olevassa%20sairaalassa%20on%20%C3%A4%C3%A4rimm%C3%A4isen%20kallista%20ja%20hankalaa%22/2017143/4