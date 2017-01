Uutinen

Kouvolan Sanomat: Alko palaa Kouvolan keskustaan — paikka on yhä auki Kouvolan keskustan Alkon liikepaikkaa tai myymälän avausajankohtaa liikepaikkajohtaja Erkki Tommila ei uskalla vielä luvata. Selvää on kuitenkin se, että Kouvolan keskustassa on jatkossakin Alkon myymälä. Tommilan mukaan Alko käy parhaillaan läpi keskustan eri liikepaikkoja.— Varteenotettavia vaihtoehtoja on olemassa, Tommila sanoo.Pääsiäinen on yksi Alkon suurimmista sesongeista. Tommilan mukaan tavoite on avata liike keskustaan mahdollisimman nopeasti.— Kevättä tavoitellaan, mutta ehtiikö se pääsiäiseen mennessä, sitä en pysty lupaamaan. Keskustan Alko sulki ovensa viime marraskuussa samaan aikaan K-Supermarket Sipatin kanssa. Tommilan mukaan Alkon tavoite on pysyä jatkossakin muiden palveluiden ohessa. Huhuihin Alkon siirtymisestä kauppakeskus Manskin tiloihin Tommila ei ota kantaa.— Kaikki keskustan vaihtoehdot katsotaan läpi. Neuvotteluja liikepaikoista käydään eri suuntiin. Lue koko uutinen:

