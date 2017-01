Uutinen

Kouvolan Sanomat: Eläkkeelle jäävä kirkkoherra päivittelee byrokratian määrää Iitin kirkkoherra Jyrki Nordlund oli viimeisenä työpäivänään rauhallinen ja helpottunut. Hän ehti palvella seurakuntaa 33 vuotta. Vuoden 1984 ensimmäisenä arkipäivänä hän aloitti seurakunnan virallisena apulaisena eli rippikoulupappina. Ikää hänellä oli tuolloin 30 vuotta. Vuodesta 1989 alkaen hän on toiminut kirkkoherrana. Rippikoulujen vetäminen oli hänestä parasta papin työssä, joten niistä hän luopui vasta kolmisen vuotta sitten. Rippikouluihin liittyy myös hänen pappisuransa kovimmat paikat. Vuosien mittaan hän on joutunut siunaamaan hautaan kuusi omaa rippikoululaistaan. — Ne olivat vaikeimmat hetket. Muistan heistä jokaisen. Iitin seurakunnan työn tekeminen ja Iitissä asuminen on ollut Jyrki Nordlundille mieleistä, mutta on asia, joka ei saa häneltä kiitosta. — Tämä byrokratia on aivan mieletöntä! Ohjesääntöjä riittää. Kirkon virkaehtosopimus ja kirkkolaki ovat seurakunnan päällikölle kuin raamattuja. — Jos kaikkeen haluaisi perehtyä, ehtisi vain niitä lukemaan. Kaikessa pitää olla tarkkana, ettei tule valitusmahdollisuutta. Yksi piste, pilkku tai kaksoispiste voi muuttaa sisällön vääräksi. Onneksi talossa on hyvä talouspäällikkö. Hyviä hetkiä vuosien varrella on myös ollut paljon. Nordlundin on vaikea löytää huippua ylitse muiden, mutta moniin kiinteistöihin liittyviin ratkaisuihin hän on tyytyväinen. Sorronniemen myynti, kirkon katon kuntoon saaminen ja se, että pappila uskallettiin lopulta myydä ovat olleet hänen mielestään hyviä päätöksiä. Eläkepäivinään Nordlund jää asumaan Iittiin, jonne aikanaan kotiutuikin nopeasti. Hän sanoo sairastavansa kulkutautia eli matkustaminen kiinnostaa. Sitä hän aikoo harrastaa tulevina vuosina niin paljon kuin mahdollista. Lepotauon jälkeen hän sanoo palaavansa historian pariin. Hän jatkaa Iitin seurakunnan pappien luetteloa. Kirkkoherrojen luettelo vuodesta 1515 lähtien on aukoton, mutta kappalaisia ja muita pappeja puuttuu vielä. Iitin seurakuntaan valitaan uusi kirkkoherra helmikuun 19. päivänä järjestettävässä vaalissa. Lue koko uutinen:

