Uutinen

Kouvolan Sanomat: Ennätyksiä ja pettymyksiä — Kouvolan taidemuseoiden viime vuoden tilastot valmistuivat Kuusankosken Taideruukin näyttelytiloissa kävi viime vuonna ennätykselliset 20 300 ihmistä. Galleristi Vesa Parvinen kuvailee vuotta huikeaksi. Kasvua edellisvuoteen oli 4 000 ja sitä edelliseen 10 000 kävijää. Parvinen arvelee Taideruukin gallerian, Pato Klubin ja Nurkan yhdeksi salaisuudeksi sen, että näyttelyt vaihtuvat kuukauden välein. Hänen mukaansa kävijöitä tulee yhä enemmän myös muualta kuin Kouvolasta. Elimäellä sijaitsevan Moision taide- ja pitokartanon yrittäjä Anne Hasu pitää niin ikään viime vuotta menestyksenä. Moision taidekesässä oli kävijöitä perhejuhlien viettäjät mukaan lukien ennätykselliset 16 000. — Tavoite täyttyi ja kesänäyttelyiden arvio ylittyi, Hasu sanoo. Kolmanneksi eniten kävijöitä oli Poikilo-museoissa, joihin kuuluvat uusi Kouvolan kaupunginmuseo ja taidemuseo Poikilo. Kouvola-talossa sijaitsevissa museoissa kävi yhteensä 14 580 vierasta. Taideruukin, Moision taide- ja pitokartanon ja Poikilo-museoiden lukuja ei voi suoraan verrata toisiinsa, sillä Taideruukkiin on vapaa pääsy ja kävijät lasketaan liiketunnistimen tiedoista. Poikilo-museoihin ja Moisioon myydään pääsylippuja. Poikilo-museoiden johtajan Elina Boneliuksen mukaan kaupunginmuseossa marraskuussa avattu paikalliseen urheilukulttuuriin perustuva Kilpakenttien sankarit -näyttely ei onnistunut uutuudenviehätykselläkään tekemään piikkiä loppuvuoden kävijätilastoihin. Näyttelyn näki loppuvuonna jokunen sata ihmistä, vaikka heitä pitäisi olla noin 1 000 kuukaudessa, jotta näyttelylle asetettuun 10 000 kävijään päästäisiin. Näyttely on esillä 8. lokakuuta 2017 asti. — Kuvittelimme, että urheilu on aiheena sellainen, joka kiinnostaa suuria joukkoja, Bonelius sanoo. Kuusankoskitalon galleriassa vieraili vajaat 5 500 ihmistä, mikä on vain noin puolet edellisvuodesta (10 700). Luku perustuu pääosin arvioihin ja osin vieraskirjamerkintöihin, sillä galleriaan on vapaa pääsy. Taidekeskus Antareksen näyttelyihin ostin lipun 1 100 ihmistä, mikä on noin 400 vähemmän kuin vuosi sitten. Lue koko uutinen:

