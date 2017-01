Uutinen

Kouvolan Sanomat: Gasum kokeilee tankkausta kuukausimaksulla — Käytännössä tarjous koskee pientä joukkoa Energiayhtiö Gasum julkisti maanantaina aivan uudenlaisen hinnoittelumallin. Gasumin tankkausasemilla voi nyt tankata kiinteällä kuukausimaksulla niin paljon kaasua kuin haluaa. Maakaasun kuukausihinta on 69 euroa ja biokaasun 89 euroa. Tarjoukseen voi tarttua maaliskuun loppuun asti. Gasum on Suomen valtion omistama yhtiö, joka pyrkii edistämään kaasuautoilun kasvua. Yhtiön myyntiyksikön päällikkö Jani Arala kertoo, että kampanjalla halutaan vauhdittaa autokauppaa ja saada ihmiset kiinnostumaan kaasuautoilun eduista. — Haluamme, että kuluttajat siirtyvät kohti näitä vähäpäästöisiä liikenneratkaisuja, hän sanoo. Käytännössä tarjous kuitenkin koskee varsin pientä joukkoa, sillä se on rajattu yksityisautoilijoille, jotka aloittavat kaasun käytön kampanjan aikana. Aralan mukaan Suomessa on noin parituhatta kaasua käyttävää autoa ja uusia tulee vuosittain muutama sata. Hän kertoo myös, että Gasumin tankkauspisteillä noin puolet kaasusta menee yksityisautoilijoille. Koko maassa on siis ehkä muutama sata autoilijaa, jotka harkitsevat kaasun käyttöön siirtymistä juuri tänä vuonna. Jani Arala selittää, että kun uudet käyttäjät hakevat Gasumin Gas Card -asiakaskorttia, hakemuksessa on selitettävä, mistä he ovat hankkineet autonsa. Näin kontrolloidaan, että kampanjahinta koskee vain uusia kaasuautoilijoita. Tarjoukseen tarttuva asiakas voi tankata kuukausihinnalla puolentoista vuoden ajan. — Meillä on valmiudet myös jatkaa kampanjaa, jos se herättää kiinnostusta, Arala kertoo. Kouvolassa on Gasumin tankkauspiste osoitteessa Tommolankatu 5 entisen Citymarketin pysäköintialueen yhteydessä. Jos kiinteä kuukausihinta toimii kaasuautoissa, voisiko sitä käyttää myös bensan ja dieselin kaupassa? Ainakaan ABC-ketjun johtaja Antti Heikkinen ei innostu ajatuksesta. Heikkinen sanoo, että käytetyn polttoaineen määrää olisi vaikea arvioida. Hän selittää, että polttoaineiden maailmanmarkkinahinnat, valuuttakurssit ja paikallinen kilpailutilanne muuttavat hintoja jatkuvasti. Myös kate on polttoaineissa pienempi verotussyistä ja volyymi on luonnollisesti ihan toista luokkaa kuin kaasun myynnissä. Näistä syistä riski olisi polttoainepuolella paljon suurempi.

