Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kansalaisopiston liikuntatunneilla käy lähinnä naisia — tammikuun buumia ei näy, päin vastoin Kouvolan kansalaisopiston liikuntaryhmät ovat vahvasti naisten hallussa. Kun syyskaudella ryhmissä kävi noin 2 400 kouvolalaista, heistä vain vajaat 300 oli miehiä. Kansalaisopistossa ei näy tammikuussa liikuntabuumia, päin vastoin. Kevään kursseille ilmoittautuneita on nyt noin 2 100. Ryhmiä on yhteensä 108 eri puolilla Kouvolaa. — Ryhmiin mahtuu vielä hyvin, suosituimmat ovat tosin jo täynnä. Tammikuussa ilmoittautuneita on aina vähemmän kuin syksyllä, mutta suosituimmat ryhmät tulevat silti täyteen myös tammikuussa, kertoo koulutuspäällikkö Ulla Tommiska. Kansalaisopiston ryhmiä vetää yksi päätoiminen opettaja ja 27 tuntiopettajaa. Lajikirjo vaihtelee vesijuoksusta pilatekseen ja tanssista kuntonyrkkeilyyn. Pilates, jooga, vesijumppa, kuntosalikurssit ja venyttely ovat suosituimmat. — Opettajissa on vaihtuvuutta eri syistä koko ajan, mutta olemme löytäneet uusia opettajia kohtuullisen hyvin. Toisaalta monet tuntiopettajamme ovat opettaneet kansalaisopistolla vuosia. Ryhmissä kävijöiden ikähaitari on yhtä laaja kuin muuallakin ryhmäliikuntaryhmissä: peräti 16—90 vuotta. — Eläkeläiset ovat ahkeria kävijöitä, mutta kylillä jumpparyhmässä saattaa olla sekä alle parikymppinen että yli kahdeksankymppinen, Tommiska sanoo. — Opettajan ammattitaitoa on huomioida tämä ja tarjota jokaiselle sopivia liikkeitä. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/17/Kansalaisopiston%20liikuntatunneilla%20k%C3%A4y%20l%C3%A4hinn%C3%A4%20naisia%E2%80%89%E2%80%94%20tammikuun%20buumia%20ei%20n%C3%A4y%2C%20p%C3%A4in%20vastoin/2017221788124/4